SOFIX отбеляза малък спад в сряда и е на ниво от 1 071,70 пункта

SOFIX отчете спад с 0,09% до 1 071,70 пункта. С най-силни спадове бяха "Химимпорт" АД с 1,4% до 0,705 лв., ЦКБ АД с 1,18% до 1,67 лв. и "Софарма" АД с 1,11% до 2,67 лв.

С най-силни ръстове сред 15-те в основния индекс бяха "Сирма груп холдинг" АД с 2,19% до 1,4 лв., "Доверие обединен холдинг" АД с 1,3% до 9,38 лв. и "Телематик Интерактив България" АД с 0,93% до 21,8 лв.

Оборотът на БФБ беше за 521 хил. лв., главно с чуждестранни книжа за 293 хил. лв. С компаниите в SOFIX търговията възлезе на 166 хил. лв.

Компанията с най-силен оборот на БФБ беше "Шелли груп" ЕД с 32 хил. евро. След нея се наредиха "Уайзър Технолоджи" АД с 48 хил. лв., "Софарма" АД с 30 хил. лв., "Агрия груп хординг" АД със 17 хил. лв. и БФБ АД с 10 хил. лв..

С най-много сделки днес се отличиха "Софарма" АД с 23, "Уайзър Технолоджи" АД със 17 хил. лв. и "Шелли груп" ЕД със 7.

