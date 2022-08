САЩ и Китай са близо до сделка за одита на листваните в Ню Йорк китайски концерни 

Споразумението може да предотврати делистването на много китайски компании от американските фондови борси

Мениджъри на iQiyi.com, по време на първичното публично предлагане (IPO) на подобната на Netflix и контролирана от Baidu Inc компания на Nasdaq в Ню Йорк, САЩ, в четвъртък, 29 март 2018 г. Акциите на iQiyi Inc, китайска услуга за видео стрийминг в стил Netflix. Снимка: Victor J. Blue/Bloomberg

САЩ и Китай са близо до споразумение, което ще позволи на американските счетоводни регулатори да пътуват до Хонконг, за да проверяват одиторските документи на китайски компании, листнати на борсите в Ню Йорк, тъй като двете страни се стремят да разрешат продължилото години противопоставяне.

Регулаторите на ценни книжа в Пекин правят постъпки китайските компании, листнати в САЩ, и техните счетоводни фирми да прехвърлят работните си документи и други данни от континентален Китай в Хонконг, твърдят източници, цитирани от The Wall Street Journal.

След това регулаторите от Съветът за надзор на счетоводството на публичните дружества (The Public Company Accounting Oversight Board*) ще пътуват до полуавтономния град, за да извършат проверки на място на одиторите на китайските компании и техните документи, допълват те.

Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) наскоро е информирала някои счетоводни фирми и компании за плана, твърдят източниците и добавят, че американските счетоводни инспектори може да пристигнат в Хонконг още следващия месец. Окончателно споразумение може да бъде постигнато само ако американската страна установи, че има пълен достъп до работните документи от одитите.

В отговор на запитване на Wall Street Journal CSRC заяви, че не разполага със съответната информация, която да разкрие. PCAOB отказа да коментира темата.

По-рано този месец Ерика Уилямс, председател на PCAOB, заяви пред изданието, че американските счетоводни инспектори и следователи са готови да пътуват, за да проверяват работните документи на китайските компании, когато има споразумение.

„Имаме готови екипи, опаковани куфари и готовност да отидем, ако имаме постигнато споразумение, за да можем действително да тестваме това споразумение и да се уверим, че това, което имаме в споразумението на хартия, действително работи на практика", каза Уилямс, като добави, че тя самата е готова да пътува, ако се наложи.

Повече от 200 китайски компании, листнати и търгувани в САЩ, са изправени пред перспективата да бъдат изхвърлени от американските фондови борси от началото на 2024 г., ако одиторите им не могат да бъдат инспектирани от PCAOB в продължение на три последователни години. Около 160 компании - включително Alibaba Group Holding Ltd., JD.com и Baidu Inc., досега са били идентифицирани като несъответстващи на Закона за отчетността на чуждестранните дружества, който влезе в сила миналата година.

В продължение на години регулаторните органи в Китай не желаеха да разрешават подобни проверки и твърдяха, че неограниченият достъп до одиторските документи на дружествата и техните данни може да застраши националната сигурност на страната. Й. Д. Фишер, служител на Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, наскоро заяви, че подобно твърдение е „в най-добрия случай съмнително".

След влизането в сила на щатския закон властите в Китай изразиха желание да намерят начин да се съобразят с него.

Междувременно американските регулатори на ценни книжа заявиха, че се нуждаят от пълен достъп до нередактираните одиторски документи на дружествата, преди да счетат, че Китай спазва закона. Председателят на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) Гари Генслър заяви, че рамката, която ще им позволява да инспектират и разследват китайските одитори, е само стъпка в процеса и „доказателства са нужни на място". Приключването на тези проверки може да отнеме няколко месеца.

Според запознати китайските регулатори са казали през последните седмици на някои компании, че правителството ще подкрепи листването им в САЩ, стига компаниите да спазват националните разпоредби за сигурност на данните и защита на личната информация. Регулаторите също така са посочили, че ще позволят на американските счетоводни регулатори да имат неограничен достъп до одиторските записи на дружествата в Хонконг, допълват те.

Тъй като заплахата от принудително делистване е голяма, някои китайски компании, търгувани на борси в САЩ, включително Alibaba и Yum China Holdings Inc., планират да преобразуват вторичните си листвания в Хонконг в първични. Това ще позволи на акциите им да продължат да се търгуват в азиатския финансов център, ако бъдат изхвърлени от американските борси.

Банер на Alibaba Group Holding Ltd. пред Нюйоркската фондова борса (NYSE) в Ню Йорк, САЩ, в петък, 19 септември 2014 г. Alibaba Group Holding Ltd., компанията за електронна търговия, създадена през 1999 г. с 60 000 долара, събрани от Джак Ма, затвърди статута си на символ на икономическото развитие на Китай, като набра 21,8 млрд. долара при първично публично предлагане в САЩ. Снимка: Скот Елс/Блумбърг

Пет китайски държавни компании, включително един от най-големите китайски производители на нефт и газ PetroChina Co, по-рано този месец заявиха, че възнамеряват да изтеглят своите американски депозитарни акции от Нюйоркската фондова борса. Те се позоваха на ниските обеми на търговия в САЩ, както и на административната тежест и разходите, свързани с поддържането на листването им в Ню Йорк.

*The Public Company Accounting Oversight Board е корпорация с нестопанска цел, създадена от Закона на Сарбейн-Оксли от 2002 г., за да наблюдава одитите на публични компании и други емитенти с цел защита на интересите на инвеститорите и насърчаването на обществения интерес към борсата.