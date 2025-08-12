Оптимизмът около търговското примирие между Китай и САЩ подкрепи европейските борси

Европейските акции затвориха с ръстове във вторник заради оптимизма около митническото примирие между САЩ и Китай и очакваното намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ.

Увеличенията обаче са ограничени заради спадовете при големите технологични компании, съобщава Ройтерс.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 добави 0,21% до 547,89 пункта в сесията. Повечето акции в бенчмарка отчетоха ръстове, водени от енергийния сектор с повишение от средно 1,5%. Акциите на Vestas Wind Systems се представиха по-добре от конкурентите на компанията с 4,7% ръст, след като дружеството получи поръчки от САЩ за неразкрити проекти.

Акциите на технологичните компании обаче спаднаха с 2,1% средно до най-ниски нива от началото на май насам. Акциите на софтуерните компании по-специално паднаха рязко поради опасения, че изкуственият интелект може да отслаби този технологичен сегмент.

Пазарната оценка на SAP се понижи със 7%, докато Nemetschek SE изтри 11% - най-силното понижение от индекса.

Във Великобритания FTSE 100 се повиши с 0,2% до 9147,81 пункта, във Франция CAC 40 нарасна с 0,71% до 7753,42 пункта, а в Испания IBEX 35 – с 0,02% до 14 859 пункта.

От водещите индекси само DAX в Германия реализира спад във вторник – с 0,23% до 24 024,78 пункта. Причината е влошаването на настроенията на германските инвеститори повече от очакваното през август.

Пазарите изпитаха облекчение, след като Вашингтон и Пекин удължиха търговското примирие с 90 дни. Прилагането на взаимните трицифрени мита засега се отлага за след 10 ноември.

„Пазарите на акции бяха доста спокойни относно всички търговски новини. Предположението изглежда е, че (президентът на САЩ Доналд) Тръмп ще отстъпи и всичко ще бъде наред“, коментира Роб Пероне, инвестиционен специалист в Orbis Investments. „Ако новините са по-добри от вчерашните, тогава акциите поскъпват“, добавя той.

Актуалните прогнози за печалбите на публичните компании в Европа показват, че се очаква среден ръст от 4,8% за второто тримесечие. Печалбите в Европа досега са устойчиви, отчасти защото неотдавнашното споразумение за митата между ЕС и САЩ намалява опасенията как митническата политика на Вашингтон ще повлияе на корпоративните резултати.

Отделни данни показват също така, че инфлацията в САЩ се повишава като цяло в съответствие с очакванията през юли, което поставя Федералния резерв в позиция да понижи лихвените проценти на срещата на управителния съвет следващия месец.

Тръмп отново призова управителя на Фед Джером Пауъл да понижи лихвите в публикация в социалната му платформа Truth Social, като същевременно отправи още критики към Пауъл и дори го заплаши със съд заради, по думите на американския президент, лошо управление на строителството на сграден фонд на институцията. В изявлението си в социалните медии Тръмп определя Пауъл като „г-н Твърде късно“, който е причинил „неизчислими“ щети върху икономиката.

Пазарите са в очакване и на срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин за войната в Украйна, която ще се състои тази седмица в Аляска, САЩ. Тръмп заяви в понеделник, че както Киев, така и Москва ще трябва да отстъпят земя, за да сложат край на войната.

Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски планират да разговарят с Тръмп в сряда на фона на опасения, че Вашингтон може да диктува неблагоприятни мирни условия на Киев.