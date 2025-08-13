Dow Jones прибави над 400 пункта, S&P 500 завърши на още един рекорден връх

Основните щатски индекси отбелязаха ръст в сряда, който се прибавя към импулса през последно време, тъй като очакванията за по-ниски лихви от Федералния резерв продължават да тласкат основните индекси към исторически върхове, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 463,66 пункта и завърши деня на ниво от 44 922,27 пункта. Широкият измерител S&P 500 отбеляза ръст от 0,32% до равнище от 6466,58 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,14% до ниво от 21 713,14 пункта. И двата индекса затвориха на рекордни нива за втори пореден ден.

Книжата на AMD поскъпнаха с над 5% и тя отбеляза най-силния ръст сред технологичните компании. Цената на акциите на Apple също се повиши с близо 2%. Книжата на Paramount Skydance поскъпнаха с близо 37%.

Тези движения последваха рекордната сесия във вторник, предизвикана от по-умерените от очакванията данни за инфлацията, които дадоха надежда на инвеститорите, че Фед ще понижи лихвите през септември. Трейдърите оценяват на близо 100% вероятността за понижение на лихвите на септемврийското заседание на Фед, сочат данни от FedWatch Tool на CME.

Рос Мейфилд, инвестиционен стратег в компанията Baird, посочи също силния сезон на отчетите до момента за второто тримесечие като друг катализатор на пазара. Макар че темпът на публикуване на отчети се забави през последните няколко дни, той ще се ускори отново следващата седмица, когато се очаква редица големи имена в търговията на дребно да обявят данните си.

„Това беше наистина впечатляващ сезон на отчетите, който показа устойчивостта на корпорациите спрямо всички неблагоприятни фактори, които наблюдавахме през лятото“, коментира Мейфилд пред CNBC. „Имаше и много добра диверсификация“, допълва той.

Инвеститорите се оттеглиха от акциите на компаниите от „Великолепната седморка“ с голяма капитализация в полза на по-малките им конкуренти, като индексът Russell 2000 отбеляза ръст от 2,02% в сряда. Компаниите с малка пазарна капитализация се възползват от по-ниските лихвени проценти, тъй като те също понижават цената на капитала и вероятно подкрепят потребителските разходи.

Докладът за индекса на производствените цени в четвъртък за инфлацията на едро ще добави още едно парче към картината за икономиката. Докладът е публикуван преди срещата на Фед в Джаксън Хол на 21-23 август, която също така може да спомогне за формиране на очаквания за следващия ход на централната банка.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,236% и 4,827%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, отбеляза спад от 0,32% до ниво от 97,781 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,17 долара и 1,358 долара.

На стоковите пазари цената на петрола се понижи, след като запасите от суров петрол на САЩ неочаквано се увеличиха, но загубите бяха ограничени, след като финансовият министър Скот Бесънт заяви, че президентът Доналд Тръмп може да прибегне до обявяване на санкции на срещата с руския президент Владимир Путин.

Фючърсите върху международния бенмарк Брент поевтиняха с 49 цента до 65,63 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са надолу с 52 цента до 62,65 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември поскъпнаха с 0,3% до 3408,50 долара за тройунция.