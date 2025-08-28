Отчетът на Nvidia потвърждава бума на AI и подкрепи нов рекорд на S&P500

Широкият индекс на борсовата търговия в САЩ S&P500 достигна нов рекорден връх, подкрепен от търговията на Nvidia. Инвеститорите приеха данните от финансовия отчет на компанията, които надхвърлиха очакванията, като потвърждение на възхода на изкуствения интелект, пише CNBC.

След ръстовете в началото на сесията акциите на Nvidia започнаха да поевтиняват и в крайна сметка затвориха със спад в цената от 0,82% до 180,12 долара за брой. За сметка на това акциите на друга свързана с AI компания - Snowflake, поскъпнаха с 20% до 241 долара за брой.

Водещият индекс на Wall Street Dow Jones повиши стойността си с 0,16% до 45 636,9 пункта. За широкият индикатор на борсовата търговия повишението днес е от 0,32 на сто до 6501,86 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, се повиши с 0,53 на сто и затвори търговията на ниво от 21 705,158 пункта.

Цената на петрола се повиши в очакване на изявление на президента Доналд Тръмп за войната в Украйна. В Белия дом отбелязаха, че и двете воюващи страни не изглеждат готови за мир и анонсираха, че повече подробности ще даде Тръмп по-късно. Водещите сортове петрол затвориха сесията с ръст в цената от 0,8%. Европейският "Брент" достигна до 68,62 долара за барел, а американския лек суров петрол (WTI) 64,60 долара за барел.

Очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвите в САЩ притиска стойността на щатския долар. На валутните пазари едно евро се разменя за 1,168 долара. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3505 долара за брой.

Цената на златото достигна най-високото си ниво за последните пет седмици на фона на по-ниската стойност на щатския долар. Търговията се извършва при 3477 долара за тройунция.