Цената на петрола се насочва към месечно понижение*

Цената на петрола спада в петък и се насочва към месечно понижение за август, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,44% до 68,32 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,42% до 64,33 долара за барел.

Водеща причина за дневния и месечен спад са опасения, че световните доставки „на черно злато“ ще надхвърлят търсенето през следващите тримесечия, което ще доведе до увеличаване на запасите.

Инвеститорите също така са фокусирани върху войната в Украйна и потенциалните промени в потоците на суров петрол от Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп „не е доволен“ от последните удари на Русия срещу Украйна, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит.

В сряда САЩ наложиха 50% мито върху вноса на някои индийски стоки – най-високата ставка, обявена за вноса от азиатска държава – за да накажат страната за закупуването на руски петрол. Въпреки това местните преработватели планират да запазят по-голямата част от покупките си.

Москва започна вълна от удари с дронове и ракети срещу Киев, в разрез с призивите на САЩ за прекратяване на огъня, отнемайки живота на 18 души, съобщиха украинските власти.

Среща между украинския лидер Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин е малко вероятна, според германския канцлер Фридрих Мерц. Тръмп заплаши с „много сериозни последствия“, ако Москва не седне на масата за преговори, и постави двуседмичен краен срок за двустранни преговори.

Спадът на цената на петрола през август представлява първото месечно понижение от април, когато повечето суровини бяха засегнати от рязкото ескалиране на търговската война на Тръмп и опасенията, че енергопотреблението ще пострада. Притесненията за излишък следват кампанията на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) за възстановяване на доставките и възвръщане на пазарния дял.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.