Цената на петрола се покачва след двудневен спад*

Цената на „черното злато“ се повишава след двудневен спад, докато инвеститорите са в очакване на планираната за 5 октомври среща на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), предава Bloomberg. Според съобщения в медиите групата планира да обсъди потенциално увеличение на производството в три месечни транша от 500 хил. барела на ден, за да възстанови пазарния си дял.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,14% до 66,12 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,08% до 62,42 долара за барел.

На по-широките пазари инвеститорите следят спирането на работата на американското правителство, което започна в полунощ, след като Конгресът не успя да спази крайния срок за осигуряване на финансиране. Бюджетната служба на Белия дом нареди на агенциите да започнат да изпълняват плановете си за спиране на финансирането, като прекратят работата на правителството с изключение на основните функции, което наруши работата на стотици хиляди американци и прекъсна много обществени услуги.

„Спирането на работата на правителството на САЩ добавя шум, особено ако прекъсне потока от данни, но не променя краткосрочната математика на излишъка на петролния пазар“, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets Ltd. в Сингапур.

Цената на суровия петрол отбеляза поредно месечно понижение през септември, тъй като по-ранната серия от увеличения на доставките от ОПЕК+ подкрепи очакванията, че глобалното производство ще изпревари търсенето. Макар че натрупването на запаси от Китай - най-големият вносител на петрол в света - подкрепи цените през последните тримесечия, Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че през следващата година ще има рекорден излишък.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.