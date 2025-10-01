Тръмп и демократите са в безизходица, федералното правителство спря работа

Конгресът пропусна крайния срок за осигуряване на финансиране в полунощ, което доведе до първото спиране на работата на американското правителство от близо седем години и третото по време на управлението на президента Доналд Тръмп, предава Bloomberg.

Бюджетната служба на Белия дом нареди на агенциите да започнат да изпълняват плановете си за спиране на финансирането, като прекратят работата на правителството с изключение на основните функции, което наруши работата на стотици хиляди американци и прекъсна много обществени услуги.

Двете партии са в безизходица относно субсидиите за здравеопазване и използват момента, за да се подговтят за изборите в средата на президентския мандат през 2026 г., затова спирането на работата на правителството, и икономическите последици от него, може да се удължи. Ако то продължи три седмици, безработицата може да се повиши до 4,6-4,7% спрямо 4,3% през август, тъй като служителите, пуснати във временен отпуск, се смятат за временно безработни, отбелязва Bloomberg Economics.

Тръмп намекна, че администрацията му ще използва спирането на работата на правителството, за да пристъпи към масови съкращения на федерални служители отвъд временните отпуски на около 750 хил. държавни служители. Мярката може да влоши последиците за икономиката от спирането на работата на правителството и да ги удължи след спирането.

Тези съкращения на работните места ще се добавят към около 150 хил. служители, които напускат федералната работна сила от 1 октомври поради отложени програми за напускане, предложени по време на дейността на Илон Мъск в Министерството на ефективното управление. В комбинация с предишни вълни на предсрочно пенсиониране и съкращения през тази година това може да предизвика рецесия в части от страната като Вашингтон и околностите му.

В миналото голяма част от икономическото въздействие от спирането на работата на правителството е било компенсирано след края му, но не изцяло. Бюджетната служба на Конгреса приема, че американската икономика не е възстановила 3 млрд. долара от 11-те млрд. долара под формата на намален брутен вътрешен продукт по време на частичното спиране на работата на правителството през 2018-2019 г., което продължи пет седмици и беше най-дългото в историята на САЩ.

Спирането на работата на правителството ще забави и ключови икономически данни като доклада за заетостта на Бюрото за трудова статистика, който трябва да бъде публикуван в петък. Федералният резерв следи внимателно икономическите данни, тъй като обмисля промени в лихвените проценти и ще работи без критични данни по време на спирането.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн, републиканец от Южна Дакота, пристига за пресконференция в Капитолия. Снимка: Bloomberg LP

Труден път

Демократите и републиканците не показват признаци, че ще решат спора си относно това дали да включат промените в здравеопазването и други промени в политиките, които демократите изискват, във временен закон за разходите, за да се поддържа функционирането на държавата.

Републиканците, които се нуждаят от подкрепата на поне осем демократи, за да приемат закона за финансирането, казват, че ще продължат сесията на Сената с еднодневно прекъсване за празника Йом Кипур и ще гласуват многократно предложението на Републиканската партия, докато демократите не отстъпят.

„Те трябва да освободят заложника“, заяви лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн пред репортери.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър е под огромен натиск от активисти на партията да използва крайния срок за спиране на работата на правителството, рядка възможност за демократите да окажат влияние, за да изтръгне отстъпки от Тръмп.

През март той беше подложен на остри критики от прогресистите, след като подкрепи временен закон за финансирането до 30 септември, без да бъдат включени приоритетите на демократите.

Тръмп и лидерите на Републиканската партия заявиха, че имат преимущество в конфронтацията, тъй като са обединили редиците си зад ясен закон за временното финансиране. Тюн заяви пред репортери, че демократите ще бъдат обвинени, точно както Републиканската партия беше обвинена за спирането на работата на правителството през 2013 г. във връзка с отмяната на закона за здравната грижа Обамакеър, тъй като тъкмо те настояват за добавки в законопроекта.

Какво спира да работи при спирането на работата на федералното правителство? Карта: Bloomberg LP

Камарата на представителите прие на 19 септември законопроект за финансиране на правителството до 21 ноември без значителни допълнения. Мярката два пъти не успя да спечели подкрепата на осемте демократи, необходими за одобряването ѝ в Сената.

Късно във вторник трима демократи гласуваха заедно с всички републиканци с изключение на един в подкрепа на законопроекта за разходите, което е увеличение с предишното гласуване, когато само един гласува в подкрепа. Още пет души ще трябва да променят позицията си в следващите дни, за да може мярката да бъде приета и да се сложи край на спирането на работата на правителството.

Конкурентно предложение на демократите, което би увеличило финансирането за здравеопазване и други области с 1,5 трлн. долара, също не беше одобрено в Сената.

Умерени демократи в Сената намекнаха, че може да подкрепят законопроект за финансирането, ако се проведат сериозни преговори за разходите за здравеопазване.

Без действия на Конгреса данъчните облекчения за премии по Обамакеър ще изтекат на 31 декември. Премиите може да се увеличат за около 20 млн. застраховани лица, като по-късно този месец ще бъдат изпратени уведомления, предупреждаващи за предстоящи увеличения. Група умерени републиканци предложиха да преговарят за удължаване на срока, вероятно в комбинация с нови ограничения за доходите.

След среща в Овалния кабинет в понеделник Тръмп намекна, че в крайна сметка ще бъде постигната сделка за Обамакеър. В същото време той повтори заплахите си за масови съкращения по време на спирането на работата на правителството и публикува фалшиво видео, генерирано с помощта на изкуствен интелект, в което Хаким Джефрис е със сомбреро, лидерът на демократите в Камарата на представителите го осъди като „расистко“.

„Той използва американците като пешки“, каза Шумър и добави, че Тръмп вече е поел отговорността за всички съкращения.