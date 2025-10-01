Фондовият пазар на Словения е най-бързо растящият в ЦИЕ през септември

Фондовият пазар на Словения се затвърждава като най-бързо растящият в Централна и Източна Европа през септември 2025 г., според изчисления на Investor.bg.

В тази група попадат още водещите борсови индекси в Гърция, Полша, Чехия и Румъния.

На този фон основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX за септември е осми по ръст в региона спрямо началната му стойност за годината и на годишна база.

Като най-губещи пазари се затвърждават Русия, Словакия, Босна и Херцеговина и Унгария.

Най-силни ръстове и спадове в региона през септември

През септември спрямо август BET в Румъния отчита най-силен ръст – с 3,79%, следван от SBITOP в Словения с 3,76% и PX в Чехия с 2,76%. Същевременно MOEX в Русия е най-губещият индекс за месеца в региона със спад от 7,41%, следван от OMX Tallinn с 4,83% и BUX в Унгария с 3,59%.

SOFIX отчита най-малко понижение от индексите в региона за месеца – 0,84%.

Словенският SBITOP е най-силно растящият индекс в региона през септември на годишна база (спрямо септември 2024 г.) с повишение от 55,98%. На второ място е PX в Чехия с 44,64%, а на трето – ATG в Гърция с 40,11%.

SAX в Словакия е най-губещият индекс в Централна и Източна Европа през септември спрямо септември 2024 г. със спад от 11,78%, следван от BIRS в Босна и Херцеговина с понижение от 6,63% и руският MOEX с 6,05%.

SOFIX е осми по ръст в Централна и Източна Европа през септември на годишна база с 24,96%.

От началото на годината словенският SBITOP е лидер по увеличение с 50,03%, следван от ATG в Гърция с 38,41% и WIG в Полша с 33,66%.

SAX в Словакия е с най-силен спад за периода – 8,82%, следван от BIRS в Босна и Херцеговина със 7,06% и MOEX в Русия с 6,88%.

SOFIX на БФБ е отново осми по ръст спрямо началната му стойност за годината с 20,14%.