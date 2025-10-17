Стойността на турската лира удари ново рекордно дъно спрямо долара

Стойността на турската лира достигна ново рекордно дъно, продължавайки бавния си спад на фона на очакванията, че властите ще я оставят да се обезценява, стига темпът да е под този на инфлацията.

Лирата стигна цена от 41,9500 за долар в петък, като от началото на годината та загуби около 16% от стойността си. Валутата се насочва към 15-а поредна седмица на понижения, съобщава Bloomberg.

Цената на турската лира спрямо долара. Графика: Bloomberg LP

„Отслабването на лирата не е изненада – валутата е удряла абсолютно дъно спрямо щатския долар средно почти през ден от 2023 г. насам“, коментира Емре Акчакмак, старши портфолио консултант на East Capital Group. „От значение за инвеститорите са две неща: първо, дали централната банка има достатъчно резерви, за да управлява методично обезценяване; второ, темпът на това обезценяване“, допълни той.

Затова вярваме, че централната банка ще се опита да поддържа връзката между темпа на инфлацията и обезценяването на лирата, посочи още Акчакмак. Според него това ще доведе до относително предсказуем път на обезценяване.

Целта на правителството е да поддържа поевтиняването под темпа на потребителската инфлация. И въпреки по-бързата от очакваното инфлация през септември валутата успява да поддържа бавния си спад.

Централната банка „може да намали“ темпа на обезценяване на лирата, за да подпомогне дезинфлацията, освен чрез поддържането на реалните лихвени проценти по-високи, пишат икономисти от Morgan Stanley. Годишната инфлация в Турция се ускори за първи път от повече от година през септември, според данни от 3 октомври.

Имплицитната волатилност на валутната двойка долар-лира остава сподавена, като се движи близо до най-ниското си ниво от март. Средните дневни загуби в стойността на лирата са били около 0,08% през последните шест месеца, според изчисления на Bloomberg.