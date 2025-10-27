Решенията на ЕЦБ и Фед за лихвите ще бъдат във фокуса на инвеститорите тази седмица

През тази седмица водещото за пазарите събитие ще бъде заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ), като се очаква базираната във Франкфурт финансова институция отново да запази лихвите си без промяна. Федералният резерв на САЩ ще трябва да вземе решение за разходите по заемите на фона на редица липсващи данни за икономиката на страната поради блокадата на американската администрация. Междувременно инвеститорите се надяват на облекчаване на напрежението между САЩ и Китай чрез постигането на търговска сделка.

На този фон сезонът на тримесечните отчети е в разгара си, като се очакват и ключови данни от Азиатско-Тихоокеанския регион.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Заседанието на ЕЦБ и състоянието на еврозоната

Европа ще премине през щателна икономическа проверка тази седмица, която ще помогне да се оцени въздействието на американските мита върху растежа и инфлацията, докато централните банкери от региона се събират, за да определят лихвените проценти.

Очаква се предварителната оценка за брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната за третото тримесечие, която ще бъде обявена в четвъртък - само часове преди Европейската централна банка да разкрие резултатите от двудневната си среща по паричната политика, пише Euronews.

Анализаторите очакват блокът да е запазил минималния ръст от 0,1%, постигнат през предходното тримесечие.

Също толкова важен ще бъде и докладът за инфлацията през октомври, което излиза ден по-късно, като се очаква забавяне до 2,1% от 2,2% през предходния месец. ЕЦБ ще публикува и своето проучване за банковото кредитиране, което помага да се оцени доколко ефективно паричната политика достига до реалната икономика.

Последните данни ще покажат как бизнесите и домакинствата са се приспособили към споразумението от юли между Европейския съюз (ЕС) и САЩ, което определи мита от 15% за повечето стоки, изнасяни от блока.

Решението на Фед за лихвите

Инвеститорите очакват централната банка на Вашингтон да намали основния лихвен процент за втори път тази година в края на двудневното си заседание в сряда. Според тях тя ще понижи лихвения процент по федералните фондове с четвърт процентен пункт до диапазона между 3,75%-4%.

Новото решение на Фед за паричната политика ще бъде взето на фона на нарастващи опасения за отслабване на пазара на труда, пише Investopedia.com. По-ниските разходи по заемите могат да стимулират бизнес активността и да създадат повече работни места. В същото време обаче инфлацията остава над целевото равнище на Фед, а намаляването на лихвите може да увеличи натиска върху цените.

Междувременно се очаква спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането да навлезе във втория си месец. То доведе до затваряне на няколко статистически агенции, които публикуват данни за заетостта, ценовите равнища и други ключови икономически показатели.

Данните за инфлацията, поръчките в промишлеността и търговския баланс на САЩ, които трябваше да бъдат публикувани тази седмица, вероятно също ще бъдат засегнати от блокадата. Все пак частният сектор ще публикува информация за потребителското доверие, цените на жилищата и очакваните продажби на жилища, както е планирано.

В очакване на сделка между САЩ и Китай

След дни на повишено напрежение, водещи преговарящи от Вашингтон и Пекин заявиха, че са постигнали съгласие по редица въпроси, което проправя пътя за финализиране на сделка между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин. Двамата лидери ще се срещнат в четвъртък.

„Заплахата на Тръмп за мита от 100% върху китайските стоки на практика е свалена от масата“, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт пред CBS News.

САЩ и Китай са двете най-големи икономики в света и всяко смекчаване на търговското напрежение, което разклати глобалните пазари, би било положително за икономическия растеж.

По-рано Тръмп заплаши с увеличаване на ставките срещу азиатската държава, след като Пекин затегна ограниченията върху износа на редкоземни елементи и свързаните с тях продукти.

Цената на петрола

Миналата седмица цената на петрола се възстанови от петмесечното си дъно. Сортът Брент поскъпна с почти 8%, след като санкциите на САЩ срещу двете най-големи руски петролни компании помогнаха за облекчаване на опасенията за нарастващ глобален излишък. Все пак, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) продължава да увеличава производството, притесненията за пренасищане на пазара остават.

Към 9:00 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,26% до 66,11 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,28% до 61,67 долара за барел.

Планът на американската администрация, свързан със санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ - част от по-широките усилия за прекратяване на войната в Украйна - е да направи търговията на Москва по-трудна, по-скъпа и по-рискова, но без да предизвиква внезапен шок в доставките, който би довел до рязък скок в цените, според запознати източници.

Отчетите на „Великолепната седморка“

Повечето компании от т. нар. „Великолепна седморка“ ще публикуват своите тримесечни отчети тази седмица. Очаква се те да дадат повече яснота относно разходите за изкуствен интелект (AI), което може да допринесе за продължаващата волатилност на пазарите.

В сряда ще излязат три големи отчета. Начело е Microsoft - втората най-високо оценена компания в света, която наскоро обяви нова сделка за AI център за данни на стойност 40 млрд. долара, включваща и производителя на чипове Nvidia.

Alphabet ще публикува резултатите си, докато циркулират новини, според които компанията майка на Google е близо до сключване на голяма сделка с AI стартъпа Anthropic.

Компанията майка на Facebook - Meta - вероятно ще разкрие повече подробности за скорошното си навлизане на пазара на очила с изкуствен интелект.

В четвъртък вниманието ще бъде насочено към Apple, като акциите на технологичния гигант достигнаха рекордни нива след силните продажби на новия iPhone 17.

Инвеститорите също ще очакват повече информация за прекъсванията в Amazon Web Services, които доведоха до срив в редица приложения, по време на конференцията на Amazon след публикуването на тримесечните ѝ финансови резултати в четвъртък.

Междувременно докладите на Exxon Mobil, Visa, UnitedHealth Group, Caterpillar, Boeing, Eli Lilly и Anheuser-Busch ще насочат вниманието към други сектори извън технологичния.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

За Азиатско-Тихоокеанския регион седмицата започва с публикуване на данните за индустриалното производство в Китай. Във вторник ще бъдат публикувани данни за потребителската инфлация в Япония, а в сряда ще стане ясно какъв е бил ценовият натиск в Австралия през третото тримесечие.

В четвъртък погледите ще бъдат насочени и към Японската централна банка (ЯЦБ) и нейното решение за паричната политика. Гуверньорът Казуо Уеда посочи инфлацията при храните като един от трите ключови фактора при определяне на момента за следващото повишение на лихвите, заедно със състоянието на икономиката на САЩ и ефекта от американските мита. Повечето икономисти очакват банката да запази паричната си политика без промяна на заседанието тази седмица.

В петък ще бъдат публикувани данни за индустриалното производство в Япония през септември, производствените цени в Австралия през третото тримесечие и индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в производствения сектор на Китай за октомври.