Wall Street попи от глобалния оптимизъм около търговските преговори между САЩ и Китай

Основните щатски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата с ръстове, докато САЩ и Китай се насочват към търговска сделка, съобщава Bloomberg.

Dow Jones Industrial Average напредна с 0,71% до 47 544,59 пункта.

Широкият измерител S&P 500 се повиши с 1,23% до 6875,16 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете ръст от 1,86% до 23 637,45 пункта.

Търговските преговарящи от САЩ и Китай одобриха набор от ключови споразумения по редица въпроси, включително мита, такси за доставка, фентанил и контрол върху износа, преди срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския държавен глава Си Дзинпин по-късно тази седмица. По-рано през деня Тръмп заяви пред журналисти, че е оптимист относно сделката с Пекин.

Китайският премиер Ли Цян призова да се избегне връщането към "закона на джунглата" в търговията и осъди "едностранността (в търговията)", само няколко дни преди ключовата среща между лидерите на САЩ и Китай. Той направи това изказване по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в малайзийската столица Куала Лумпур като препратка към митническата политика, налагана от администрацията на Тръмп спрямо много държави.

Цената на акциите на Qualcomm Inc. скочи с 11%, след като концернът представи чипове и компютри за доходоносния пазар на центрове за данни за изкуствен интелект, целейки да се конкурира с Nvidia Corp.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 27 октомври.

Междувременно Ройтерс съобщи, че се очаква Amazon.com Inc. да съкрати до 30 000 работни места. Акциите на онлайн търговеца на дребно поскъпнаха с 1,2%.

Анализаторите се готвят за нова порция корпоративни отчети, като тази седмица своите резултати ще обявят Microsoft Corp., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. и Apple Inc.

Инвеститорите не са толерантни към компании, които разочароват с отчетите си. Пазарът наказва резултатите, които не отговарят на очакванията, повече от обикновено, като фирмите, които не са изпълнили очакванията както по отношение на приходите, така и по отношение на печалбата, се представят по-зле от S&P 500 на следващия ден средно с 5,5 процентни пункта, показват данни на Bank of America Corp.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 3,981% и 4,553 на сто.

Доларовият индекс записа спад от 0,13% до 98,82 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 0,06% до 65,90 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 0,13 на сто до 61,58 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 3,4% до 3997,3 долара за тройунция.