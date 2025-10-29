Петролът поскъпва, вниманието е насочено към Русия и запасите*

Цената на „черното злато“ се повишава след тридневен спад, докато инвеститорите оценяват въздействието на западните санкции срещу водещи руски производители на суров петрол, заедно със смесените данни за запасите на САЩ, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,48% до 64,71 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,48% до 60,44 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да приложи нови строги санкции срещу Москва, за да окаже натиск върху руския си колега Владимир Путин да започне преговори за прекратяване на войната в Украйна, заяви Матю Уитакър, посланикът на САЩ в НАТО.

Междувременно индустриален доклад от САЩ показа спад от 4 млн. барела в националните запаси от суров петрол, както и намаления при бензина и дестилатите. Все пак данните сочат и увеличение на резервите в ключовия петролен хъб в Кушинг, щата Оклахома. Официалните данни се очакват по-късно в сряда.

Цената на „черното злато“ е напът да отбележи трети пореден месечен спад, като цените се понижават заради очаквания за глобален излишък, докато Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) продължава да увеличава производството. Алиансът ще заседава този уикенд и вероятно ще одобри ново увеличение на доставките. Трейдърите също така следят напредъка към търговско споразумение между САЩ и Китай, като Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин трябва да се срещнат в четвъртък.

„Основните фактори на петролния пазар остават негативни: ОПЕК+ продължава да увеличава предлагането, докато пазарът навлиза все по-дълбоко в излишък,“ коментира Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини в ING Groep NV в Сингапур. „Разбира се, санкциите срещу Русия остават основната неизвестна и ще трябва да почакаме още малко, за да получим повече яснота“, добави той.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ включи в черния си списък „Роснефт“ и „Лукойл“ - най-големите руски производители на петрол - и трейдърите внимателно следят за признаци за въздействието на това решение. Американските представители заявиха, че планът на Вашингтон е да направи търговията на Русия по-скъпа и по-рискова, но без да доведе до рязък скок в цените.

Вниманието е насочено и към заседанието на Федералния резерв на САЩ, което може да повлияе на общия апетит към рискови активи, включително суровините. Очаква се централната банка да намали лихвените проценти с четвърт пункт.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.