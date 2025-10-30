Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин тласна цената на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава след срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, която донесе напредък по редица спорни въпроси, но разногласията около вноса на руско „черно злато“ не бяха обект на обсъждане, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,63% до 64,51 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,71% до 60,05 долара за барел.

След като лидерите на двете най-големи икономики приключиха срещата си в Южна Корея, Тръмп заяви пред репортери, че макар да са обсъждали войната в Украйна, темата за петрола не е била засегната. Преди срещата САЩ наложиха санкции на големи руски производители, за да засилят натиска върху Москва заради войната в Украйна, а Тръмп беше обявил, че възнамерява да убеди Пекин да намали вноса си на руски петрол.

Срещата в Южна Корея беше първата лична дискусия между двамата лидери, откакто Тръмп се върна в Белия дом през януари. Той заяви пред репортери, че е имал „невероятна среща“ със Си и че е отбелязан напредък по въпроси като митата заради фентанила и купуването на американска соя от Китай.

„Украйна беше обсъдена много сериозно, говорихме за това дълго време,“ каза Тръмп. „Не обсъдихме темата за петрола.“

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) подготвя заседание, насрочено за 2 ноември. Очаква се алиансът да се съсредоточи върху възстановяване на още малка част от производството през декември - ход, който може да засили опасенията на търговците за глобален излишък.

Според RBC Capital Markets групата вероятно ще повиши производствените квоти с умерените 137 хил. барела на ден за декември, въпреки че санкциите на САЩ срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“ застрашават да ограничат световното предлагане.

„Брентът е изправен пред по-волатилна търговия,“ коментира Робърт Рени, ръководител на отдела за суровини и въглеродни изследвания в Westpac Banking, като посочи фактори като санкциите срещу руските производители. „Продължаваме да смятаме, че сме се върнали в диапазона от 60 до 65 долара за барел, с вероятно пробиване под 60 долара за барел“, добави той.

Цената на петрола е напът да отчете трети пореден месец на спад - най-дългата низходяща серия от третото тримесечие на миналата година. Цените бяха потиснати от очаквания, че увеличението на добива от ОПЕК+ и конкурентни производители ще доведе до по-голямо предлагане от търсенето. Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че излишъкът през 2026 г. ще бъде рекорден, макар Saudi Aramco да изрази по-оптимистична позиция.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.