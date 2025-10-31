Л. Ламбрев: Потенциалът за активите под управление у нас е да нараснат 3-4 пъти до 5 години

За 14-a поредна година конференцията Investor Finance Forum ще събере на едно място експерти от банковия, финансовия и финтех сектор, капиталовите пазари, фондовите борси и регулатори. Най-голямото събитие на финансовата и инвестиционна общност в региона, което икономическият сайт Investor.bg организира, ще се проведе на 11 ноември в "Интер Експо Център" в София. Подробности за програмата и участниците в събитието ще откриете ТУК, където можете да се регистрирате за присъствие на място.

Любомир Ламбрев отговаря за управлението на активите на фондовете на „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД и ще бъде един от участниците в събитието. С него разговаряме за влиянието на членството на България в еврозоната върху пазарите и поведението на инвеститорите на фона на по-широките пазарни тенденции.

- Очаквате ли промяна в поведението на инвеститорите или в ликвидността на българските активи след 1 януари 2026 г.?

От моя гледна точка, да, бих прогнозирал умерено подобрение в ликвидността и нагласите на инвеститорите към българските активи след началото на 2026 г. Това няма да е значително скокообразно изменение, но ще има положителен тренд. България ще изглежда добре, ако запазим относително нисък дълг и устойчиви макроикономически показатели. Бизнес средата ще се подобрява, стига да успеем да избегнем реализирането на някой от основните рискове - прекомерно фискално разхлабване, повишаване на данъчната тежест, влошаване на средата през съдебната система.

- Може ли въвеждането на еврото да се превърне в стимул за по-голямо участие на международни инвеститори в България? Какви са предпоставките и възможните рискове?

Премахването на валутния риск е потенциален стимул за по-голямо участие на международни инвеститори в България, до каква степен ще се реализира обаче е друг въпрос. Самото приемане на единната валута е институционален индикатор за зрялост — изпълнението на Маастрихтските критерии и приемането от Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК) показват доверие към икономическата рамка. Повишения на кредитния рейтинг на държавата станаха факт непосредствено след обявяването на новината.

Международните инвеститори обаче често поставят акцент върху правовата държава, съдебната система и предвидимостта на регулациите. Ако тези реформи не напреднат, ефектът от еврото може да бъде ограничен до финансовия сектор, без реален приток на дългосрочен капитал.

Друг риск е възможността в началния период след приемането може да има спекулативни парични потоци — особено на пазара на недвижими имоти и държавни ценни книжа. Това може да повиши волатилността и да изисква по-строг надзор от Българската народна банка (БНБ) и ЕЦБ.

Любомир Ламбрев Снимка: Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД Любомир Ламбрев е инвестиционен консултант и член на съвета на директорите на „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД. От 2013 г. е лицензиран от Комисията за финансов надзор (КФН) със сертификат за инвестиционен консултант. Професионалният си път в сферата на финансите започва през 2006 г. като финансов анализатор, впоследствие работи като риск мениджър и портфолио мениджър. От началото на 2022 г. отговаря за управлението на активите на фондовете на „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД.

- Как ще се отрази конвертирането на лева в евро върху доходността и структурата на портфейлите, управлявани от фондовите мениджъри?

Ефектите ще са минимални, премахването на трансакционните разходи при превалутиране ще има слаб положителен ефект върху доходността на портфейлите, а доходността по българските държавни облигации вече не се различава съществено от тази в другите държави от еврозоната.

- Какви възможности виждате за развитие на колективните инвестиционни схеми и взаимните фондове в България, особено в контекста на растящия интерес на индивидуални инвеститори?

Тръгваме от много ниска база, така че е ясно, че активите под управление ще нарастват значително. Моето мнение е, че потенциалът в следващите 5 години е да се увеличат вероятно 3-4 пъти. В крайна сметка въвеждането на еврото води до повишено доверие както във финансовата система, така и в институциите, което е ключово за индивидуалните инвеститори. Постепенно се сменя поколението инвеститори, по-младите натрупват повече капитал в сравнение с предходните поколения, а извън това се отличават с по-добро образование и финансова грамотност, което е основният фактор за растящия интерес към капиталовите пазари.

- Как оценявате настоящата ситуация на международните капиталови пазари – намираме ли се във фаза на корекция след дълъг ръст, или предстои нов цикъл на оптимизъм?

В момента пазарите са уязвими заради високите оценки и ценообразуването отчита доста оптимистичен сценарий за бъдещето — здрав икономически растеж и продължаващо понижение на лихвите. В същото време макроикономическите и геополитическите рискове са значителни — потенциален инфлационен натиск, политическа несигурност, високи държавни дългове, които могат да предизвикат бърза корекция.

С оглед на цялостната конюнктура потенциална корекция вследствие на геополитическите и фискални рискове няма да е нещо повече от възможност за покупки, поне докато основните фактори за силен пазар са налични — значителен ръст на печалбите (прогнозите за 2026 г. са за 13,9% ръст на печалбата за S&P 500 и 21,7% ръст на печалбата в сектора на информационните технологии) и продължаващи лихвени понижения. В случай на възобновен инфлационен натиск и съответната реакция на централните банки потенциалната корекция би била значително по-сериозна и продължителна във времето и предвид настоящите високи оценки би довела до мечи пазар.

- Кои макроикономически фактори в момента оказват най-силно влияние върху поведението на инвеститорите?

Както вече казах, основният фактор е инфлацията и съответно потенциалните промени в лихвените политики на централните банки. По принцип това винаги е бил сериозен фактор, но в наши дни е още по-важен поради факта, че живеем във времена на необуздано фискално разточителство, при това системно, а не като реакция на извънредна ситуация.

Геополитическите рискове и политическата несигурност са другият важен фактор, защото в резултат на тази среда днешните пазари са много уязвими за резки изблици на волатилност. Предимство в момента имат инвеститорите, които са психологически предразположени и имат нужният опит, за да я понесат.

- Каква стратегия следвате или препоръчвате при такава несигурна глобална конюнктура?

Пазарните оценки са високи и в такава среда стратегията трябва да е ориентирана към баланс и устойчивост, а не към търсене на прекомерна възвръщаемост и поемане на рискове. Ключово е редовното ребалансиране и да се спазва целевото разпределение между различните класове активи — акции, облигации, кешови еквиваленти, ценни метали, криптоактиви.

При мен в момента експозицията към акции при текущите нива е в долната част на целевия диапазон, а експозициите към злато — в горната. От поне 10 години в избора ми на акции доминират растежните за сметка на стойностните и това ме прави доста по-концентриран в технологичния сектор в сравнение със стриктно спазващите секторната диверсификация и не мисля, че има причини това да се промени в обозримо бъдеще.

- Какви са най-честите грешки, които наблюдавате при начинаещи инвеститори, и как могат да бъдат избегнати?

Може би липсата на ясна и последователна стратегия е най-голямата грешка и от нея следват всички останали типични грешки — прекалено честа търговия, бързо прибиране на печалбите много преди да се разгърне истинският им потенциал, панически разпродажби при надценяване на новини, липсата на диверсификация в резултат на прекалената самоувереност, емоциите и фиксирането в краткосрочните резултати. Начинът да се справяме добре на пазара е поведението ни да не е зависимо от емоциите, на които ни подлага той, а да следва по-скоро механични правила и глобалните макрофактори, които стоят зад дългосрочните трендове.

- Каква роля могат да изиграят фондовите мениджъри, медиите и институциите за популяризиране на инвестиционната култура в България?

В България инвестиционната култура тепърва ще се развива. Това, което ние правим при срещите с клиенти и потенциални инвеститори, е да обясним на ясен и разбираем език какво се случва на пазара и как ние се опитваме да се възползваме от него, за да осигурим тяхната възвръщаемост и така да заслужим и своето възнаграждение. Медиите, от своя страна, са посредникът между пазарите и широката общественост. Те имат ключова мисия: да преведат сложните пазарни процеси на достъпен език и така да нормализират разговора за инвестирането, а не той да остане затворен в експертни среди. Институциите имат ролята на гаранти, а в българските условия явно и на катализатори на развитието на пазара. Тяхната задача е да осигуряват ясни правила, които защитават инвеститора, при това по възможност с минимална бюрократична тежест.

- Защо подкрепяте Investor Finance Forum?

Подкрепяме го, защото ние имаме ангажимент към развитието на българския капиталов пазар и инвестиционната култура. Вярваме, че само чрез открито споделяне на опит, идеи и добри практики можем да изградим по-зряла инвестиционна среда в България.

* Материалът не представлява препоръка за вземането на инвестиционни решения!