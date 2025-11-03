Петролът поскъпва след решението на ОПЕК+ да спре ръста на производството от догодина*

Цената на петрола се покачва за четвърти пореден ден, след като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) обяви, че планира да направи пауза в увеличаването на производството през първото тримесечие на 2026 г. след още едно умерено повишение през следващия месец, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,66% до 65,2 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,64% до 61,37 долара за барел.

ОПЕК+ съобщи в неделя, че ще увеличи производството за декември с около 137 хил. барела дневно, което съответства на обявените повишения за октомври и ноември. След това групата ще направи пауза от януари до март.

Почивката през първото тримесечие съвпада със сезонното забавяне на търсенето.

Решението на ОПЕК+ бе обявено в момент, когато пазарът е изправен пред перспектива за нарастващо свръхпредлагане, което доведе до спад на цената на глобалния бенчмарк Брент с около 10% през последните три месеца. Цените се покачиха от петмесечно дъно, след като по-строгите санкции на САЩ срещу Русия породиха съмнения относно бъдещите доставки от големия износител.

Осемте основни членки на ОПЕК+ все още имат да възстановят около 1,2 млн. барела дневно от текущия обем на съкращенията. Реалните увеличения в добива на групата обаче са значително по-ниски от обявените, тъй като някои държави компенсират предходно свръхпроизводство, а други се затрудняват да повишат добива, което ограничава ефекта върху пазара.

„Това е признание от страна на групата, че пазарът е изправен пред значителен излишък догодина, като пикът му ще бъде в началото на годината“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на стратeгията за суровините в ING Groep NV. „Все още има много неясноти относно мащаба на това свръхпредлагане, тъй като не е ясно доколко последните санкции срещу Русия ще нарушат потока на петрола“, добави той.

Инвеститорите следят и физическите смущения в доставките, след като масирана украинска атака с дронове в Черно море подпали петролен танкер и повреди терминали за товарене на „черно злато“ в пристанищния град Туапсе. Районът е дом на голяма рафинерия на „Роснефт“, която миналия месец беше санкционирана от САЩ заедно с „Лукойл“.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заплаши с възможни военни действия на САЩ срещу ислямистки бойци в Нигерия - най-големия производител на „черно злато“ в Африка, ако правителството на страната не спре „убийствата на християни“. Той също така заплаши с незабавно спиране на помощта за тази страна членка на ОПЕК.

На този фон Morgan Stanley повиши краткосрочната си прогноза за цените на суровия петрол, подтикната от решението на ОПЕК+ за паузата в увеличаването на производството. Банката от Wall Street съобщи в понеделник, че повишава оценката си за сорта Брент до 60 долара за барел за първата половина на 2026 г. спрямо предишната прогноза за 57,50 долара.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.