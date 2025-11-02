В ОПЕК+ са склонни за ново повишение на добива през декември

В ОПЕК+ има нагласи за ново повишение на добива през декември, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници в организацията. Според публикацията преди планираната за по-късно днес (2 ноември) онлайн среща се дискутира увеличание от 137 хил. барела на ден, или близо до нивата през септември и през ноември.

Организацията се подготвя за постепенно връщане на пазара на орязаните преди две години 1,65 млн. барела дневно. Това се случва въпреки данните за увеличаващия се излишък на петролните пазари.

Петролът затвори трети пореден месец със спад, дори и на фона на въведените санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт". Анализатори предупреждават, че излишъкът на петролните пазари ще се увеличи и цената на петрола ще продължи да намалява.

Оценките на Международната агенция за енергетика (МАЕ) например сочат, че през последното тримесечие на 2025 година излишъкът може да достигне 3 млн. барела на ден. Според данни на търговски компании именно толкова е и износът на двете руски компании, което означава, че санкциите на САЩ вероятно няма да се отразят на състоянието на пазара. Това всъщност успокои пазарите и цената на петрола не превиши 65 долара за барел.

Отделно и пазарни анализатори все още изразяват съмнения, че САЩ реално ще предприемат вторични санкции срещу компании, търгуващи с "Лукойл" и "Роснефт". "Лукойл" все пак предприе стъпки за продажбата на международните си дейности на регистрираната в Кипър Gunvor. Сделката трябва да бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ заради наложените санкции.

Bloomberg посочва още, че увеличението на добивите от страна на ОПЕК+ засега не оказва по-значително влияние върху пазарите, защото някои от членовете сега компенсират неизпълнените ограничения на квотите преди, а при други има трудности при увеличаване на добива.