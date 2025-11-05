Петролът поевтинява след новите данни за запасите в САЩ*

Цената на петрола се понижава в сряда, докато инвеститорите оценяват признаците за увеличаващи се американски запаси на фона на намаляващото търговско напрежение между двете най-големи икономики в света – САЩ и Китай, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,11% до 64,37 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,1% до 60,5 долара за барел.

Запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 6,5 млн. барела през миналата седмица, според Американския петролен институт. Това би бил най-големият ръст от юли насам, ако бъде потвърден от официалните данни по-късно в сряда.

Междувременно Китай потвърди, че отменя митата върху американски селскостопански стоки - още една стъпка към деескалация на търговската война между Пекин и Вашингтон, която в продължение на месеци натежаваше върху пазарните настроения.

Брентът е поевтинял с почти 15% от началото на годината, тъй като увеличеното производство от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и страни извън картела засилиха опасенията за глобално свръхпредлагане. Алиансът, воден от Саудитска Арабия и Русия, обяви ново увеличение на доставките за декември на среща миналия уикенд, като същевременно сигнализира за пауза в допълнителните увеличения през първото тримесечие на 2026 г.

В същото време инвеститорите наблюдават атаките срещу руската инфраструктура, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви засилване на операциите миналия месец. Киев твърди за удар по рафинерията на „Лукойл“ в област Нижни Новгород, която преработва около 340 хил. барела дневно, основно за вътрешния пазар. През изминалата седмица бяха атакувани и заводите в Туапсе и Саратов.

Морските доставки на Русия бележат най-големия си спад от януари 2024 г. насам, след като американските санкции срещу големите производители „Роснефт“ и „Лукойл“ накараха основните купувачи - Индия и Китай - да се откажат от покупки.

„С времето ще видите, че все повече от затруднените руски доставки, по един или друг начин, ще си проправят път обратно към пазара“, коментира генералният директор на Gunvor Group Торбьорн Торнквист. „Винаги става така, по един или друг начин.“

Компанията в момента води преговори за купуване на международните активи и търговското подразделение на „Лукойл“.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.