Китай замрази някои мита за САЩ, но високите налози за купувачите на соя остават

Китай ще замрази за една година допълнителните мита от 24%, които наложи върху вноса на американски стоки през април, като в същото време запази налозите от 10%, които въведе в отговор на митата от „Деня на освобождението“ на американския президент Доналд Тръмп, потвърди правителството в сряда, цитирано от Ройтерс.

Митническата комисия към Държавния съвет ще обяви също, че ще отмени митата до 15%, които наложи върху вноса на някои американски земеделски стоки от 10 ноември, като се позова на съобщение от март, посочващо продуктите, които най-големият купувач на селскостопански стоки в света ще започне да облага с вносно мито.

Въпреки намалението китайските купувачи на соя все пак ще трябва да плащат мито от 13%, включително съществуващото преди това базово мито от 3%. Според търговци това прави доставките от САЩ все още твърди скъпи за купувачите в сравнение с бразилските алтернативи.

Преди Тръмп да встъпи в длъжност през 2017 г. и да започне първата търговска война между САЩ и Китай, соята беше водещият американски износ за Китай, като най-големият купувач на земеделски стоки в света купи соя на стойност 13,8 млрд. долара през 2016 г.

Но Китай до голяма степен спря да купува американска соя тази година, което струва на американските земеделци милиарди долари под формата на изгубен износ. През 2024 г. Китай е купил около 20% от соята си от САЩ, което е спад спрямо 41% през 2016 г., сочат митнически данни.

Инвеститорите от двете страни на Тихия океан въздъхнаха с облекчение миналата седмица, когато Тръмп се срещна с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея, смекчвайки опасенията, че двете най-големи икономики в света може да се откажат от разговорите, които имаха за цел да решат митническата война, нарушила световните вериги за доставки.

Докато Тръмп и Белият дом побързаха да обявят резултата от срещата, китайската страна не публикува веднага подробно резюме на договореното.

Китайската държавна компания COFCO купи три американски товара със соя ден преди срещата на върха в акт, който анализаторите определиха като жест на добра воля, сигнализиращ желанието на Пекин да избегне дестабилизираща ескалация на търговското напрежение.

Някои пазарни участници изразиха съмнение, че търговията със соя ще се върне скоро към нормалното.

„Не очакваме търсене от Китай за завръщане на американския пазар с тази промяна“, коментира търговец в международна търговска компания. „Бразилия е по-евтина от САЩ и дори некитайските купувачи вземат бразилски товари“, допълва той.