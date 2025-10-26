Китай ще отложи правилата за редкоземните елементи и ще възобнови покупките на соя от САЩ

Водещи китайски и американски икономически представители постигнаха рамката на търговско споразумение, което президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин трябва да финализират. То предвижда пауза в по-високите американски мита и в контрола на Китай върху редкоземните елементи и възобновяване на покупките на американска соя от Китай, заявиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс.

Американският финансов министър Скот Бесънт заяви, че разговорите в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур са премахнали заплахата на Тръмп за налагане на митата от 100% върху китайския внос от 1 ноември. Бесънт допълни, че очаква Китай да отложи прилагането на лицензионния си режим за редкоземните елементи и магнитите с една година, докато политиката бъде преосмислена.

Китайски официални представители бяха по-предпазливи за разговорите и не дадоха подробности за резултата от срещите.

Тръмп и Си трябва да се срещнат в четвъртък в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, за да потвърдят условията. Докато Белият дом обяви официално очакваните разговори между Тръмп и Си, Китай все още не е потвърдил, че двамата лидери ще се срещнат.

„Мисля, че имаме много успешна рамка, която лидерите да обсъдят в четвъртък“, заяви Бесънт пред репортери, след като търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър се срещна с китайския вицепремиер Хъ Лифън и с главния преговарящ Ли Чънган за пети кръг от преговори на четири очи от май насам.

Бесънт заяви, че очаква митническото примирие с Китай да бъде удължено след изтичането му на 10 ноември и че Китай ще възобнови значителните покупки на американска соя, след като не направи никакви покупки през септември за сметка на соя от Бразилия и Аржентина.

Американските производители на соя „ще се чувстват много добре от случващото се този сезон и през идните сезони в следващите няколко години“, след като условията на споразумението бъдат обявени, каза Бесънт пред ABC.

Гриър коментира пред Fox News, че двете страни са приели да въведат пауза в някои от наказателните действия и да намерят „път напред, при който имаме повече достъп до редкоземни елементи от Китай и можем да се опитаме да балансираме търговския дефицит с продажби от САЩ“.

Предпазливост от Китай

Ли Чънган заяви, че двете страни са постигнали „предварителен консенсус“ и предстои да преминат пред съответните си вътрешни процеси на одобрение.

„Американската позиция беше твърда. Преминахме през много засилени консултации и предприехме конструктивен обмен на идеи в търсене на решения на тези притеснения“, каза Ли.

Тръмп пристигна в Малайзия в неделя за срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, първата спирка в петдневната му обиколка в Азия, която се очаква да приключи със среща на четири очи със Си в Южна Корея в четвъртък.

След разговорите Тръмп възприе положителен тон, като заяви: „Мисля, че ще имаме споразумение с Китай“.

И двете страни се стремят да избегнат ескалация на търговската си война, след като Тръмп заплаши с нови мита от 100% върху китайските стоки и с други търговски ограничения от 1 ноември в отговор на разширяването от Китай на контрола върху износа на редкоземни магнити и елементи.

Пекин и Вашингтон отмениха голяма част от трицифрените си мита върху стоките на насрещната страна въз основа на търговско примирие, което трябва да изтече на 10 ноември.

Американски и китайски представители заявиха, че наред с редкоземните елементи са обсъдили изключения за търговията, американската криза с фентанила, входните такси за американските пристанища и прехвърлянето на TikTok под американска собственост.

Бесънт заяви пред NBC, че двете страни трябва да изгладят подробностите по сделката за TikTok, за да позволят на Тръмп и Си „да завършат сделката“ в Южна Корея.