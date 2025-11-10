Цената на петрола започва седмицата с ръст*

Цената на петрола се повишава, след като по-широките пазари бяха подкрепени от усилията за прекратяване на спирането на работата на американската администрация, а инвеститорите се подготвят за седмица, богата на данни, които ще дадат яснота дали се формира глобален излишък на „черно злато“, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,82% до 64,15 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,94% до 60,31 долара за барел.

Американският Сенат прие в неделя мярка, целяща да възстанови работата на федералното правителство и да сложи край на 40-дневното ѝ спиране, което остави федералните служители без работа, забави доставките на хранителни помощи и затрудни въздушния транспорт.

В процедурно гласуване сенаторите одобриха законопроект, приет от Камарата на представителите, който ще бъде изменен, за да финансира правителството до 30 януари и включва пакет от три законопроекта за целогодишни бюджетни кредити.

Ако Сенатът приеме изменената мярка, тя все пак трябва да бъде одобрена от Камарата на представителите и изпратена на президента Доналд Тръмп за подпис - процес, който може да отнеме няколко дни.

Очаква се в сряда Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и Международната агенция по енергетика (МАЕ) да публикуват месечните си анализи, които ще дадат яснота за тяхното виждане за пазара на „черно злато“. Освен това Администрацията за енергийна информация на САЩ ще публикува седмичните данни за движението на петролните запаси.

Цените на суровия петрол спаднаха в пет от последните шест седмици, тъй като опасенията за излишък взеха превес на пазара. ОПЕК и съюзниците ѝ, включително Русия, постепенно разхлабват ограниченията върху производството преди планирана пауза в увеличенията през следващото тримесечие. В същото време производители извън алианса, включително САЩ, също увеличават добива.

Американските санкции срещу Русия продължават да са във фокуса на инвеститорите, след като администрацията на Тръмп наложи ограничения на „Роснефт“ и „Лукойл“ в опит да увеличи натиска върху Москва да прекрати войната в Украйна. Унгария, която разчита на Русия за енергийни доставки, получи изключение от санкциите след преговори с Вашингтон.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.