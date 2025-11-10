Американският Сенат прие законопроект за слагане на край на бюджетната парализа

Американският Сенат прие в неделя мярка, целяща да възстанови работата на федералното правителство и да сложи край на 40-дневното ѝ спиране, което остави федералните служители без работа, забави доставките на хранителни помощи и затрудни въздушния транспорт, съобщава Ройтерс.

В процедурно гласуване сенаторите одобриха законопроект, приет от Камарата на представителите, който ще бъде изменен, за да финансира правителството до 30 януари и включва пакет от три законопроекта за целогодишни бюджетни кредити.

Ако Сенатът приеме изменената мярка, тя все пак трябва да бъде одобрена от Камарата на представителите и изпратена на президента Доналд Тръмп за подпис – процес, който може да отнеме няколко дни.

В рамките на споразумение, сключено с няколко демократи, които отхвърлиха ръководството на партията си, републиканците се съгласиха да гласуват през декември удължаване на субсидиите по Закона за достъпни здравни грижи. Субсидиите, които помагат на американците с по-ниски доходи да плащат за частна здравна застраховка и изтичат в края на годината, бяха приоритет за демократите по време на битката за финансиране.

Приемането на законопроекта беше одобрено с 60 гласа „за“ и 40 „против“, което е минималният брой, необходим за преодоляване на блокадата в Сената.

„Изглежда сме много близо до края на спирането на работата на правителството“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом преди гласуването.

Законопроектът ще забрани на федералните агенции да уволняват служители до 30 януари, което е победа за федералните синдикати и техните съюзници. Това ще забави кампанията на Тръмп за съкращаване на федералната работна сила.

В началото на втория мандат на Тръмп около 2,2 млн. цивилни са работили за федералното правителство, показват държавните данни. Очаква се поне 300 хил. служители да напуснат правителството до края на тази година в резултат на усилията на Тръмп за съкращаване на персонала.

Законопроектът ще осигури и изплащане на задържано заплащане на всички федерални служители, включително военни, гранични полицаи и авиационни диспечери.

Когато Сенатът се събере отново в понеделник, лидерите на Републиканската партия ще се опитат да постигнат двупартийно споразумение, за да заобиколят правилата на Сената и да пристъпят бързо към гласуване. В противен случай камарата ще се нуждае от голяма част от следващата седмица, за да премине през процедурни действия, преди да гласува окончателното приемане, което вероятно ще удължи спирането на работата на правителството до следващия уикенд.

„Днес беше добро гласуване“, заяви пред репортери лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн, след като Сенатът прекрати заседанието си в неделя. „Надяваме се, че утре ще имаме възможност да организираме следващите гласувания. Разбира се, това ще изисква сътрудничество и съгласие.“

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър – и най-високопоставеният демократ в камарата, гласува против мярката.

Много демократи в Конгреса наблюдаваха с недоволство развоя на споразумението.

„Сенатор Шумър вече не е ефективен и трябва да бъде заменен“, написа американският представител Ро Кхана в социалната мрежа X. „Ако не можете да поведете борбата за спиране на скока на здравните премии за американците, за какво ще се борите?“

Неделя бе 40-ият ден от спирането на дейността на правителството, което остави федералните служители без работа и засегна хранителната помощ, парковете и пътуванията, а недостигът на персонал за контрол на въздушното движение заплашва да провали пътуванията по време на натоварения празничен сезон на Деня на благодарността в края на този месец.

Сенатор Том Тилис, републиканец от Северна Каролина, заяви, че нарастващите ефекти от затварянето са подтикнали камарата към споразумение.

Ако правителството остане затворено още дълго, икономическият растеж може да стане отрицателен през четвъртото тримесечие, особено ако въздушният транспорт не се върне към нормалните нива до Деня на благодарността, предупреди икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет пред CBS. Денят на благодарността тази година е на 27 ноември.

Спорът в Капитолия възникна, след като в неделя Тръмп отново настоя да се заменят субсидиите за пазарите за здравно осигуряване по Закона за достъпно здравеопазване (ACA) с директни плащания към физически лица.

Субсидиите, които помогнаха за удвояване на регистрациите по ACA до 24 млн. от въвеждането им през 2021 г., са в центъра на спирането на работата на правителството. Републиканците твърдят, че са готови да обсъдят въпроса едва след възстановяване на финансирането на правителството.

В неделя Тръмп използва платформата си Truth Social, за да критикува субсидиите като „неочаквана печалба за здравноосигурителните компании и КАТАСТРОФА за американския народ“, като същевременно поиска средствата да бъдат изпращани директно на физическите лица, за да си купуват сами здравна застраховка. „Готов съм да работя с двете партии за решаване на този проблем, веднага щом правителството започне да функционира“, написа Тръмп.

Американците, които купуват здравни застраховки по „Обамакеър“ за 2026 г., се сблъскват с над двойно по-високи средни месечни премии, според оценки на здравни експерти, като субсидиите от периода на пандемията изтичат в края на годината. Периодът за записване по ACA обаче продължава до 15 януари, което дава време за законодателни усилия за удължаване на кредитите за следващата година.