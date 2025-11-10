Фондовият пазар среща препятствия, но инвеститорите остават оптимисти

Неотдавнашната слабост на фондовия пазар бележи забавяне във възхода, който изведе акциите до поредица от рекордни върхове. Много инвеститори обаче разглеждат отстъплението като кратка почивка за глътка въздух, а не като признак за по-сериозни проблеми, пише Ройтерс.

Американският широк борсов индекс S&P 500 е спаднал с 2,4% през последните осем сесии, след като надделяха опасенията на инвеститорите за състоянието на икономиката на САЩ и повишените оценки на компаниите в сферата на изкуствения интелект и технологиите – сектори, които движат пазара през тази година.

„Това е забавяне. Не е стена, в която ще се блъснете с колата и ще имате малко повече щети, отколкото някой е планирал“, казва Рахил Сидики, старши инвестиционен стратег в Neuberger Berman Global Equity Research Department.

„Дали е нещо повече от обикновена корекция, рецесия или мечи пазар, или е нещо по-зловещо? Не вярвам, че имаме предпоставки за това“, добавя той.

Въпреки тревогата относно оценките и пазарната концентрация бичият пазар има силни основи, които насърчават поемането на риск: облекчаването на финансовите условия от Федералния резерв, бумът в капиталовите разходи, движен от изкуствения интелект, и благоприятната икономическа обстановка, казват инвеститорите.

„Не виждам значителна промяна в позиционирането; не виждам значителна промяна в настроенията“, коментира Крис Дайър, съуправител на Eaton Vance Equity и портфолио мениджър за глобални акционерни портфейли в Лондон. „Това не означава, че не може да се случи. Просто не мисля, че го виждаме в този момент.“

Старото нормално

Част от причината, поради която отстъплението на фондовия пазар привлече вниманието, е, че пазарните спадове са редки, откакто отшумяха предизвиканите от митата разпродажби през април, казват инвеститорите. S&P 500 не е спаднал с повече от 3% от най-високата си стойност от април насам.

Разпродажбите бяха „просто напомняне, че волатилността съществува и е нормална“, заяви Майк Рейнолдс, вицепрезидент по инвестиционна стратегия в Glenmede Wealth Management.

Волатилността не произтича от фундаментална промяна в перспективите пред акциите, казват инвеститорите.

„Това, което започваме да виждаме сега, е известен страх от високи нива и реализиране на печалби“, коментира Тобиас Хекстер, съ-главен инвестиционен директор в True Partner Capital. „Не мисля, че все още виждаме някакво значимо разгръщане.“

По-големият риск е преувеличената реакция към пазарната слабост, заяви Дейвид Вагнер, ръководител на отдела за акции и портфолио мениджър в Aptus Capital Advisors. „Смятам, че един от най-големите рискове, които инвеститорите могат да поемат в момента, е да изтеглят парите си от пазара.“

Въпреки че краткосрочните опасения може да са повлияли на акциите през последните сесии, дългосрочните перспективи остават положителни, заяви Фил Орландо, главен пазарен стратег в Federated Hermes.

„Възможно ли е да има леко колебание, малко по-голяма волатилност през следващите няколко тримесечия? Абсолютно, но ние бихме го разгледали като възможност за покупка“, добавя той.

Американската икономика опровергава прогнозите за срив на пазара, заявиха инвеститори, като растежът през второто тримесечие е по-бърз от предварителните прогнози на фона на силните потребителски разходи. Очаква се скокът в бизнес инвестициите да компенсира по-слабия растеж на потреблението и световната търговия и да поддържа икономическия растеж, сочи проучване на Националната асоциация за бизнес икономика.

„Когато погледнем фундаменталните показатели на икономиката по света, САЩ и нововъзникващите пазари отбелязват силен растеж и макар да има известна слабост, тя е на здравословно ниво“, заяви Виктор Джън, главен инвестиционен директор на American Century Investments, която управлява активи за около 300 млрд. долара.

Въпреки това при ръст от 14% за годината на S&P 500 и 19% на технологичния индекс Nasdaq анализаторите са единодушни, че рискът от разпродажби се засилва и новините за икономиката може да станат негативни.

При липсата на нови официални данни за икономиката поради спирането на работата на американското правителство инвеститорите трябва да преценят колко тежест да придадат на всеки нов неофициален доклад, което засилва риска от преувеличена реакция.

„Бичи пазарите не умират от старост, а от страх“, заяви Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA, който вижда потенциал за по-нататъшно отслабване на пазара. „Това, от което се страхуват най-много в момента, е рецесия.“