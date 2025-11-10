Европейските фондови пазари чакат подновяване на работата на администрацията в САЩ

Водещите индекси на фондовата търговия в Европа затвориха със силни ръстове в очакване да бъде сложен край на блокираната работа на американската администрация. Очакванията са и долната камара на Конгреса - Камарата на представителите, да подкрепи предложението за удължаване на финансирането на институциите до края на годината, пише CNBC.

Това доведе до ръст на водещия Stoxx 600 от 1,42% до 572,82 пункта. Сред лидерите на търговията днес са технологичните компании, както и банковият сектор, който добави 2,8%, достигайки най-високото си ниво за последните 52 седмици.

Германският DAX се повиши с 1,65 на сто до ниво от 23 959,99 пункта, докато френският САС40 достигна 8055,51 пункта, или повишение от 1,32%. Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, добави 1,08% към стойността си и затвори на ниво от 9787,15 пункта.

На петролните пазари цената на водещите сортове намалява минимално на фона на оптимизма около подновяването на работата на американската администрация. Американският лек суров петрол се търгува за малко под 60 долара за барел към края на европейската търговия. Европейският "Брент" достига до 63,50 долара за барел.

Стойността на еврото достига до 1,1547 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3162 долара.

Цената на златото записа двуседмичен ръст в очакване на намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв. Основание за това носят данните за спад на инфлацията - единствените статистически данни, които се публикуват по време на блокираната работа на американските институции. Търговията с ценния метал се извършва на ниво около 4102 долара за тройунция.