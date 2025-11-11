Кои са най-добре представящите се договорни фондове в България през 2025 г.?

Как се представяг договорните фондове в България и колективните инвестиционни схеми от началото на 2025? Представяме ви традиционната годишна класация за най-успешните колективни инвестиционни схеми в България. Класацията се изготвя ежегодно от Investor.bg и се представя на Investor Finance Forum.

В категорията „Фонд на паричните пазари“ на първо място се класира „Тренд Фонд Консервативен“, а на второ – „Тексим Консервативен Фонд“.

В категорията „Фонд в облигации“ на първо място се класира „Елана Фонд Свободни Пари“, на второ – „Конкорд Фонд-6 Облигации“, а на трето – „Евростабилност“.

В категорията „Смесен консервативен фонд“ първата позиция е за „Елана Еврофонд“, втората – за „Аларик Хибриден Депозит“, а третата – за „С-Бондс“.

В категорията „Смесен балансиран фонд“ на първо място е ДФ „ДСК Баланс“, на второ – „Ди Ви Баланс“, а на трето – „Елана Балансиран Евро Фонд“.

В категорията „Фонд в акции – България“ на първа позиция е „ДСК Растеж“, следван от „Златен лев“ и „Юг Маркет Оптимум“.

В категорията „Фонд в акции – развиващи се пазари“ на първо място е „Скай Нови Акции“, на второ място - Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, а на трето – „Адванс Инвест“.

В категорията „Фонд в акции – глобални“ на първо място е Expat Gold, на второ – „ДСК Глобални компании“, а на трето – „Ди Ви Динамик“.

При изготвянето на класацията са използвани данни за 110 колективни инвестиционни схеми, управлявани от 26 управляващи дружества. Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2021 г., и с нетни активи над 500 хил. лв. през предходните шест месеца. Това са общо 110 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории:

Фондове на паричен пазар – 2 бр.

Фондове в облигации – 10 бр.

Смесени консервативни фондове – 8 бр.

Смесени балансирани фондове – 34 бр.

Фондове в акции – Развиващи се пазари – 20 бр.

Фондове в акции – Глобален фокус – 14 бр.

Фондове в акции – България – 22 бр.

Разделението е на база критериите на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), по данни на БАУД и участниците в класацията. Фондовете в акции, като най-рисков тип фондове, са разпределени в 3 допълнителни категории на база географски принцип.

Класацията е изготвена на базата на 5 основни критерия:

Доходност от началото на годината (към 30.09.2025);

Стандартно отклонение за последната една година (към 30.09.2025), изчислено по методологията на БАУД;

Анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2024) – изчислява се на база стойностите на НСА/дял към 31.12.2024 г. (съответно последен работен ден на предходната година) и НСА/дял към 31.12.2021 г. (съответно последен работен ден на предходната година);

Коефициент на Шарп (към 31.12.2024) на база анюализирана доходност през последните 3 календарни години. За безрискова норма на възвращаемост за периода се използва средната стойност на индекса Ester (краткосрочен лихвен процент по овърнайт депозити в евро). Индексът се изчислява и обявява ежедневно от Европейската централна банка;

Такса управление на ДФ към 30.09.2025 г. - използвани са публични данни от Правила, ДКИ, Проспекти на ДФ и/или предоставени данни от участниците в класацията.

Теглата на критериите са определени по същественост. Такса управление е избрана с цел да се покаже колко конкурентен е даден продукт на пазара. Не са използвани пълните разходи на ДФ, защото не разполагаме към момента с информация за всички участници в класацията. Теглото на такса управление в крайното класиране е 10%. Останалите четири критерия са оценени с еднакви тегла – 22,5%, за да се отрази както представянето от началото на годината, така и резултатите им през последните 3 календарни години.