Панайот Пощов: Понякога умни са скучните инвеститори

Замисляли ли сте се колко ще спечелите, ако всеки месец инвестирате по 1 стотинка при 100% доходност за срок от 64 години? Отговорът е повече 90 трилиона лева, но вероятността това да се случи е нищожна, защото 100% доходност не се среща често на пазара, коментира Панайот Пощов, ръководител на отдел "Международни пазари" в инвестиционния посредник "Карол", по време на финансовия форум Investor Finance Forum, организиран от Investor.bg.

Много по-реалистична е сметката при инвестиция от 100 лева всеки месец при годишна доходност от 10% за 64 години да донесе 5 млн. лева, допълни той. Ако се инвестира в 500-те големи публични американски компании (част от индекса S&P 500), то тогава печалбата ще бъде 8 млн. лева.

Богатите хора инвестират така - в големи адаптивни бизнеси, не в имоти и злато, обясни още Пощов.

Според него това поведение може да изглежда скучно, но е умно от гледна точка на печалбите и препоръча при избор на такива продукти да се гледа основно те да бъдат с високи приходи при минимални разходи. Подобен е фондът SXR8, който през последното десетилетие е със средногодишна доходност от 15%, а разходите – 0,07% годишно, каза още Пощов.

Всеки инвеститор се сблъсква с моменти на срив, когато портфейлът намалява наполовина. Но дори и тогава пасивното инвестиране (с една и съща сума месечно) ще смекчи колебанията на пазара - при криза със същите суми могат да бъдат купени повече акции, отколкото при еуфория, каза още Пощов.

Той обаче определи като "исторически глупава стратегия" да се купуват ценни книжа при дъно на пазара и да се продават в пик, просто защото е трудно да се определи кога е достигнато дъното и кога е пикът на пазара.

Материалът има информационен характер и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

