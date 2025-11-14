Александър Буюкли: Европейският пазар остава жив, но волатилен и чувствителен към външни новини

На 11 ноември София беше домакин на 14-ото издание на Investor Finance Forum – най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност у нас. Тя бе организирана от Investor.bg и събра водещи икономисти, банкери и инвеститори, които обсъдиха глобалните тенденции, финтех иновациите и новите възможности за растеж.

Сред партньорите на събитието беше брокерската компания Freedom24. Ето какво сподели пред Investor.bg Александър Буюкли, който от 2018 г. работи във Freedom Finance, като в момента управлява развитието на бизнеса в България.

- Г-н Буюкли, как оценявате текущата ситуация на международните финансови пазари и нейното влияние върху българските инвеститори?

- В момента на международните финансови пазари не се наблюдава хаос, а по-скоро преоценка на реалността вследствие на структурни промени. След десетилетия на свръхевтини пари светът стига до високи лихвени проценти, което формира нова норма на финансовата реалност. Докато САЩ поддържат високи лихвени проценти, доларът остава изключително привлекателен и това привлича глобалната ликвидност като прахосмукачка.

За България това означава, че парите стават по-скъпи, а рискът - по-висок, особено ако се има предвид влиянието на митата на САЩ и структурните проблеми в промишлеността и дълговото бреме на най-големите европейски страни. Лъвският дял от световния капитал отива в долара, а това означава, че той напуска периферията - включително и Източна Европа. Затова на българските инвеститори сега им е по-трудно да намерят евтино финансиране и сигурни доходни инструменти.

Ликвидността фактически се концентрира там, където има надеждна гаранция, на първо място е доларът. Това се случва поради факта, че САЩ са бенефициент на световната резервна валута с най-силната икономика в света и стабилни институции, като в същото време разполагат с дълбоки и ликвидни пазари, което е общопризнато на международно ниво.

България, разбира се, не го усеща директно, а чрез Европа. Когато в еврозоната кредитите поскъпват, това веднага се отразява и при нас. Въпреки това европейският пазар остава жив, но волатилен и много чувствителен към всякакви външни новини.

- Кои сектори или региони в момента предлагат най-голям потенциал за печалба? А кои крият най-голям риск?

- Висок потенциал днес запазват технологичните компании, свързани с изкуствен интелект (AI), облачни изчисления и полупроводници. В енергетиката и инфраструктурата на „зеления“ преход перспективни са вятърната, слънчевата и водородната енергетика, както и акумулаторните технологии – компаниите тук са в по-малка степен зависими от нестабилни доставки и се подкрепят от държавни програми за стимулиране на растежа.

Бих обърнал внимание и на защитните сектори, като фармацевтиката, хранителните продукти и селскостопанските технологии, логистиката и критичната инфраструктура – всички сектори, в които компаниите управляват собствени вериги за доставки и запаси, което прави доходността устойчива дори в условия на геополитически шокове.

Най-големите рискове днес са съсредоточени в традиционните въглеводороди, въглищата и металургията, особено в страни с висока политическа нестабилност или слабо регулиране, където са възможни скокове в цените и дефицити. Геополитическите сътресения, санкциите и ограниченията на достъпа до критични ресурси действат като ускорители на риска, и именно независимостта на компаниите от потенциални конкуренти и контролът върху собствените вериги днес се превръщат в основен фактор за оцеляване и печалба.

Александър Буюкли Снимка: Freedom24 Александър Буюкли е утвърден финансов експерт с над 20 години опит в инвестиционното банкиране, брокерските услуги и финансовия сектор. Като ръководител на българския офис на Freedom24 той играе ключова роля в разширяването на дейността на компанията в региона, като управлява направленията, свързани с бизнес развитието и привличането на клиенти. С богатия си опит в стратегическото планиране и оперативното управление той успешно ръководи финансови операции на няколко пазара. Експертният му опит обхваща търговията с ценни книжа, управлението на инвестиции и корпоративни финанси, което го прави признат професионалист в динамично развиващия се финансов сектор.

- Кои инвестиционни инструменти са най-популярни сред вашите клиенти?

- Всеки портфейл се формира индивидуално, като се вземат предвид целите, хоризонтът и личното отношение към риска. Младите инвеститори с висок рисков профил по-често избират акции на технологични компании, криптовалути и ETF в иновативни сектори, стремейки се да получат максимална доходност, благодарение на волатилността на пазара. Клиентите на средна възраст, които са по-консервативни, предпочитат облигации и дивидентни акции, където има баланс между растежа на капитала и стабилния доход. По-възрастните инвеститори и тези, които ценят запазването на капитала, обръщат внимание на депозитите, държавните облигации и инструментите с фиксиран доход, както и на защитните сектори.

Предвид геополитическата нестабилност и инфлационните очаквания, част от клиентите увеличават дяла на инструментите със защита от рискове, като златото, където доходността се запазва в условия на външни шокове.

- Какви са най-разпространените опасения на клиентите при инвестиране в чуждестранни пазари?

- Много клиенти имат банално неразбиране за това как функционират чуждестранните пазари и именно това създава повечето опасения при инвестиране извън България.

Първото са валутните и макроикономическите рискове: колебания в курсовете, различна парична политика на САЩ, Европа или Азия, инфлация. Младите инвеститори с висока склонност към риск възприемат това като възможност за печалба, а по-възрастните клиенти и консерваторите – като заплаха за запазването на капитала.

Второто е геополитическата нестабилност и санкциите. Клиентите се страхуват от прекъсвания във веригите на доставки, ограничения на движението на капитала и въздействието на санкциите върху компаниите, особено на пазари с потенциални конфликти или нестабилни институции – част от Африка, Латинска Америка, Русия, Китай в отделни сектори.

Третото е правната и данъчната регулация. Различните страни имат свои изисквания за разкриване на информация, данъчно облагане и защита на инвеститорите, което предизвиква въпроси и затруднения при някои клиенти.

Четвъртото е волатилността и ликвидността. Тесните пазари и развиващите се икономики могат да падат рязко или да бъдат трудни за реализация, което плаши онези, които ценят стабилността и предсказуемостта на доходите. Ето защо по-голямата част все пак е привързана към инвестиране в европейските и американските пазари.

В крайна сметка опасенията на клиентите не са просто страх от загуби, а реакция на неразбиране на механизмите на чуждестранните пазари, валутните и геополитическите рискове, които трябва да формират тяхната стратегия за диверсификация и избор на инструменти за безопасно и печелившо инвестиране.

- Как новите технологии влияят върху начина, по който българските инвеститори вземат решения?

Коренно. На първо място, технологиите дадоха на инвеститорите незабавен достъп до информация. Онлайн платформите и аналитичните услуги направиха процеса на вземане на решения много по-прозрачен и разбираем. След това дойде автоматизацията – калкулатори за доходност, скенери за акции, AI инструменти, които помагат да се оценяват рисковете и да се намират възможности. Третото е правната и данъчната регулация. Различните страни имат свои изисквания за разкриване на информация, данъчно облагане и защита на инвеститорите, което предизвиква въпроси и затруднения при някои клиенти.

Четвъртото е волатилността и ликвидността. Тесните пазари и развиващите се икономики могат да падат рязко или да бъдат трудни за реализация, което плаши онези, които ценят стабилността и предсказуемостта на доходите. Ето защо по-голямата част все пак е привързана към инвестиране в европейските и американските пазари.

- Какво бихте посъветвали хората, които се колебаят дали да започнат да инвестират сега?

Бих отговорил на този въпрос с една китайска поговорка. „Най-доброто време да засадиш дърво беше преди 20 години. Второто най-добро време е сега“.

Светът се променя по-бързо, отколкото си мислим, и възможностите не се появяват пред тези, които чакат идеалния момент, а пред тези, които разбират рисковете, диверсифицират и действат съзнателно. Да започнеш да инвестираш означава не да търсиш сигурност в бъдещето, а да я създаваш с решенията си днес.

- Защо подкрепяте Investor Finance Forum?

Подкрепяме Investor Finance Forum, защото това е мястото, където се раждат идеите, които променят пазара. Тук се срещат не просто участници в бранша, а хора, готови да движат финансовия сектор на България напред. За нас, като брокерска компания, това е шанс не само да споделим своя опит, но и да се учим от най-добрите, да обсъждаме реални възможности за инвестиции и да видим накъде се движи бъдещето на финансите.

Ние го подкрепяме, защото вярваме, че когато има разбиране, знания и отворен диалог, всички печелят.

Инвестициите винаги носят риск. Настоящата публикация има информативен характер и не представлява финансов съвет. Инвеститорите трябва да направят собствено проучване и да потърсят независим финансов консултант, преди да вземат инвестиционно решение.

Съдържанието на публикацията представлява интервю с представител на Freedom24 и не отразява мнението на редакцията на Investor.bg.