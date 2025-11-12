SOFIX с ръст от 0,08% до 1074,78 пункта

Водещият индекс на борсовата търговия у нас SOFIX отчете повишение от 0,08% и затвори сесията в сряда (12 ноември) на ниво от 1074,76 пункта. С най-силен ръст в състава на индекса бяха "Смарт Органик" АД с 2,04% до 30 лв., "Българска фондова борса" АД с 1,82% до 11,2 лв. и "Еврохолд България" АД с 1,65% до 1,85 лв.

С повишения затвориха още и "Уайзър Технолоджи" АД с 4,02% до 4,78 лв., ПИБ АД с 1,94% до 5,06 лв. и "Доверие обединен холдинг" АД с 0,85% до 9,28 лв.

Сред останалите индекси на БФБ-София рязко повишение записа beamX. Индексът, който следи малките и средните предприятия, се повиши с 1,86% до 106,56 пункта. С ръстове затварят още и BGREIT (дружествата със специална инвестиционна цел), който добави 0,2% към стойността си и затвори при 227,72 пункта, както и BGBX40, който затвори на ниво от 193,37 пункта, което е увеличение от 0,18 на сто.

Широкият BGTR30 обаче се понижи - с 0,2% до 946,56 пункта.

Регистрираният оборот днес достигна 1,6 млн. лв., реализиран главно с търговията с книжата на "Република холдинг" АД за 733 хил. лв., следвани от "Синтетика" АД със 76 хил. лв., "Спиди" АД със 76 хил. лв., "Шелли груп" ЕД с 37 хил. евро и "Уайзър Технолоджи" АД с 67 хил. лв.

С най-много сделки днес бяха "Уайзър Технолоджи" АД с 39, ФНИБ АДСИЦ с 22 и "Доверие обединен холдинг" АД с 19.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.