Акциите на "Шелли груп" формираха 25% от оборота на БФБ след сесия със слаба търговия

Българската фондова борса (БФБ) затвори след сесия, в която се реализира спад на индексите, при слаба търговия и символичен оборот от малко под 790 хил. лева, една четвърт от който се формира от сделки с акциите на „Шелли груп“ ЕД (близо 99,7 хил. евро, или близо 195 хил. лева).

„Шелли груп“ е и най-търгуваната акция в сесията с 36 сделки след публикуването на консолидирания отчет на компанията за деветмесечието, както и една от само двете печеливши акции в тази сесия от включените в основния индекс SOFIX книжа с 2,27% ръст. Другата е „Сирма Груп Холдинг“ – вторият кандидат за сегмента EuroBridge на БФБ, който скоро ще качи акциите си за търговия едновременно в София и Франкфурт, с 0,59% ръст.

На второ място по оборот в сесията е „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) АДСИЦ с почти 119,3 хил. лева. Следват „ТИЗ Инвест“ със 112,4 хил. лева, „Уайзър Технолоджи“ с 51,8 хил. лева и „Софарма“ с малко над 33 хил. лева.

ФНИБ е позицията с най-много изтъргувани акции – 23 799 броя, следвана от „Фонд имоти“ АДСИЦ с 22 500 броя и „Софарма“ с 12 267 броя.

SOFIX се понижи с 0,21% до 1072,55 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 – с минималните 0,06% до 193,26 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,47% до 226,66 пункта, BGTR30 – с 0,06% до 946 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,03% до 106,52 пункта.

„Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) е най-губещата акция от SOFIX и BGBX40 със спад от 2,35%, следвана от ФНИБ с 1,96% и акциите на БФБ с понижение от 1,79%.

„Спиди“ е втората най-губеща акция от по-широкия индекс BGBX40 със спад от 2,12%, следвана от ФНИБ, БФБ и акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с понижение от 1,58%. Същевременно акциите на „Илевън Кепитъл поскъпват най-силно от компонентите на индекса – с 3,23%, следвани от „Стара планина холд“ с 2,6% и „Шелли груп“.

От beamX акциите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ поевтиняха с 5,03% в сесията, а на „Пейсера България“ и „ИмПулс Растеж“ поскъпнаха със съответно 3,95% и 0,71%.