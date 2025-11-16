Тръмп е купил облигации за поне 82 млн. долара от август насам

Американският президент Доналд Тръмп е купил корпоративни и общински облигации на стойност най-малко 82 млн. долара от края на август до началото на октомври, включително в сектори, които печелят от неговите политики, показват финансови отчети, публикувани в събота и цитирани от Ройтерс.

Според данните от Американската служба за правителствена етика Тръмп е извършил над 175 финансови сделки от 28 август до 2 октомври. Разкритията се правят съгласно закон за прозрачността от 1978 г. и не се посочват точните суми за всяка сделка, а само приблизителен диапазон.

Според подадените документи максималната обща стойност на закупените облигации надхвърля 337 млн. долара.

Повечето от активите са облигации, емитирани от общини, щати, окръзи, училищни райони и други организации, свързани с държавни агенции.

Новите инвестиции на Тръмп обхващат няколко сектора, включително такива, които вече са се възползвали или се възползват от промените в политиката на неговата администрация, като например финансовата дерегулация.

Корпоративните облигации, придобити от Тръмп, включват емисии от производители на чипове като Broadcom и Qualcomm, технологични компании като Meta Platforms, търговци на дребно като Home Depot и CVS Health и банки от Уолстрийт като Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Сред покупките в края на август са и облигации на JP Morgan. В петък Тръмп поиска от Министерството на правосъдието на САЩ да разследва JP Morgan за връзките на банката с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епщайн. Банката заяви, че съжалява за миналите си връзки с Епщайн и че не му е помагала да извършва „отвратителни деяния“.

Тръмп също така е придобил облигации на Intel, след като американското правителство, по указание на президента, придоби дял в компанията.

От Белия дом не са отговорили веднага на запитването за коментар. Администрацията заяви по-рано, че Тръмп продължава да подава задължителни декларации за инвестициите си, но нито той, нито семейството му имат роля в управлението на портфейла, който се управлява от трета финансова институция.

Тръмп, който забогатя в сектора на недвижимите имоти, преди да влезе в политиката, заяви по-рано, че е прехвърлил компаниите си в тръст, управляван от децата му.

Документи, подадени през август, показаха, че Тръмп е закупил облигации на стойност над 100 млн. долара, откакто се завърна на президентския пост на 20 януари. Президентът също така подаде годишната си декларация през юни, в която посочи, че доходите от различните му предприятия все пак отиват при него, което породи опасения за потенциални конфликти на интереси.

В тази годишна декларация, която обхваща календарната 2024 година, Тръмп е отчел над 600 млн. долара доходи от криптовалути, голф имоти, лицензиране и други начинания. Тя също така показва, че навлизането на Тръмп в криптосферата е допринесло значително за увеличаването на богатството му.

Като цяло според изчисления на Ройтерс от юни президентът е декларирал активи на стойност най-малко 1,6 млрд. долара.