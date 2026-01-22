Цената на петрола се стабилизира след успокояването на страховете около Гренландия*

Цената на петрола се стабилизира в четвъртък, след като геополитическото напрежение около Гренландия се успокои, което подпомогна пазарите и компенсира редица проблеми, свързани с доставките, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент и американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) са почти без промяна на нива от съответно 65,19 и 69,63 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че ще се въздържи от налагането на мита на европейските държави, които са против завземането на арктическия остров от САЩ. Той посочи също така, че е постигнато споразумение за рамката на потенциална сделка.

Цената на петрола отбеляза ръст в първите седмици на новата година, подкрепен до голяма степен от вълната на нестабилност в Иран, както и от прекъсванията в доставките от Казахстан. Ръстът се наблюдава въпреки широко разпространените опасения, че глобалните доставки на суров петрол ще надхвърлят търсенето след продължителното увеличение на производството от Организацията на страните износителки на петрол и техните съюзници (ОПЕК+).

В сряда Международната агенция по енергетика (МАЕ) потвърди прогнозата си за значителен излишък през тази година, въпреки че леко повиши очакванията си за ръста на търсенето. Междувременно в САЩ, един от пазарите с най-голяма прозрачност на данните за петрола, запасите са се увеличили с 3 млн. барела през миналата седмица, според данни на Американския петролен институт. Официалните данни за резервите се очакват по-късно в четвъртък.

Междувременно по-широките проблеми с производството продължиха да тежат на перспективите. Терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум вече е готов да възобнови работата си, което ще доведе до по-високи обеми на товарене, точно когато доставките от Венецуела се завръщат на световния пазар. На този фон индийската частна рафинерия Reliance Industries Ltd. отново закупи руски суров петрол с доставки през февруари и март.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.