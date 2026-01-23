Решението на ЯЦБ за лихвите тласна азиатските индекси нагоре

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове в петък, следвайки печалбите на Wall Street от вчера, след като геополитическото напрежение отслабна. В същото време инвеститорите оцениха решението на Японската централна банка (ЯЦБ) да запази лихвените проценти без промяна, предава CNBC.

Финансовата институция запази основния си лихвен процент на ниво от 0,75%, докато страната се готви за избори, в които премиерът Санае Такаичи, която се застъпва за парично облекчаване и фискална подкрепа, ще се изправи пред избирателите за първи път. В петък тя разпусна Долната камара на японския парламент, след като по-рано обяви, че предсрочните избори ще се проведат на 8 февруари.

Доходността по 40-годишните японски държавни облигации спадна с над 4 базисни пункта до 3,953%, след като във вторник достигна рекордно високо ниво. В същото време доходността по облигациите с по-кратък матуритет се повиши. Доходността на 10-годишните японски държавни облигации се покачи с около 2 базисни пункта до 2,259%, докато тази по 20-годишните облигации нарасна с по-малко от 1 базисен пункт до около 3,204%.

HSBC заяви, че очаква следващото увеличение на лихвите с 25 базисни пункта от страна на ЯЦБ да се случи през юли 2026 г., но предупреди, че по-нататъшното обезценяване на йената може да ускори този процес и да отвори вратата за по-нататъшно затягане на паричната политика.

Японският индекс Nikkei 225 напредна с 0,29% до 53 846,87 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,37% до 3629,7 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея се повиши с 0,76% до ниво от 4990,07 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 2,43% до ниво от 993,93 пункта.

Някои технологични акции в Азия поеха в посока надолу, след като книжата на базираната в Калифорния Intel се сринаха с 13% след затварянето на американските борси поради слабите прогнози за текущото тримесечие, въпреки че в четвъртък компанията отчете по-висока от очакваното печалба за четвъртото тримесечие. Акциите на SoftBank Group поевтиняха с над 4%, а на Lasertec - с близо 6%. Цените на книжата на Tokyo Electron и SK Hynix спаднаха с по около 1%.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,45% до 26 749,51 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 0,45% до 4702,50 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,13% до 8860,1 пункта.