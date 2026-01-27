Индексите на БФБ затвориха разнопосочно

Сесията на Българската фондова борса (БФБ) във вторник премина спокойно и при разнопосочно движение на индексите. Оборотът достигна 754,5 хил. евро, като малко над една пета от него (22,5%, над 169,8 хил. евро) се формира от търговията с акции на „Софарма трейдинг“.

„Софарма трейдинг“ е най-търгуваната акция със 71 сделки, следвана от „Софарма“ с 69, „Шелли груп“ с 52, „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 44 и „Доверие Обединен Холдинг“ с 40.

Основният индекс SOFIX остана без промяна на ниво от 1402,35 пункта, индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,07% до 234,41 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,46% до 232,39 пункта.

Същевременно BGTR30 добави 0,19% до 1127,15 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX нарасна с 1,09% до 121,04 пункта.

Най-печелившата акция от състава на SOFIX е тази на БФБ с ръст от 1,85%, следвана от „Сирма Груп Холдинг“ с 1,59% и „Шелли груп“ с 1,45%. Най-губещата акция от индекса е „Смарт Органик“ със спад от 2,26%, следвана от ФНИБ с 2,17% и „Софарма“ с 1,06%.

„Софарма трейдинг“ е най-печелившата акция от BGBX40 с ръст от 5,16%, следвана от „София комерс-Заложни къщи“ с 3,05% и БФБ. „Софарма имоти“ е най-губещата акция от индекса със спад от 5,31%, следвана от „Монбат“ с 2,8% и „ЕМКА“ с 2,42%.

От акциите в състава на индекса beamX тези на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с 6,25%, на „Ай Ти Еф Груп“ – с 4,33%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 3,18%. Същевременно акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняват с 5,97%, а на „Пейсера България“ – с 0,53%.