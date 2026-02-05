SOFIX продължава да се възстановява след спада в началото на седмицата

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчита ръст за втора поредна сесия и продължава с възстановяването след четирите поредни сесии на спад в края на миналата и началото на тази седмица.

Бенчмаркът се повиши с 0,78% до 1358,42 пункта. По-широкият индекс BGBX40 добави 0,49% до 228,85 пункта, а BGTR30 – 0,1% до 1102,91 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,31% до 233,62 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,41% до 128,2 пункта.

Оборотът на борсата достигна малко под 980 хил. евро в сесията, като една четвърт от него, или над 253 хил. евро, се формира от сделките с акции на „Софарма“. На второ място по оборот е „Грийн иновейшън“ с близо 101,8 хил. евро, следвано от „Доверие Обединен Холдинг“ с близо 71,3 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 89 сделки, следвана от „Грийн иновейшън“ с 60 и „Доверие Обединен Холдинг“ с 52.

„Еврохолд България“ е акцията с най-силен ръст от състава на SOFIX – 2,8%, следвана от „Софарма“ с 2,7% и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 1,48%. Същевременно акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ поевтиняха с 1,77%, а на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) – с 1,09%.

„Трейс Груп Холд“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 7,59%, следвана от „София комерс-Заложни къщи“ с ръст от 3,85% и „Неохим“ с 2,8%.

„Зърнени храни България“ е най-губещата акция от по-широкия индекс със спад от 9,72%, следвана от „М+С Хидравлик“ с понижение от 4,67% и „Илевън Кепитъл“ с 3,23%.

От beamX най-силно поскъпват акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ и „ИмПулс Растеж“ – със, съответно, 4,92% и 1,28%. Същевременно акциите на „Ай Ти Еф Груп“ поевтиняват с 0,84%, а на „Глобал Гейминг Солюшънс“ – с 0,66%.