Данните за инфлацията във Великобритания тласнаха нагоре европейските борси

Книжата на германската Bayer поевтиняха с над 7% след съобщение за решение на съдебни спорове

20:38 | 18.02.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Европейските борси завършиха сесията в сряда с ръст, а инвеститорите бяха под влиянието на данните за инфлацията във Великобритания и следяха развитията на световните пазари, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи сесията с ръст от 1,2%, а големите борси и повечето сектори се озоваха на положителна територия.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 напредна с 1,23% до ниво от 10 686,18 пункта. Геманският DAX прибави 1,12% и завърши деня на ниво от 25 278,21 пункта. Френският CAC 40 е нагоре с 0,81% до равнище от 8429,03 пункта.

Книжата на германската компания Bayer поевтиняха със 7,2% в сряда, след като подразделението ѝ Monsanto Unit предложи да плати 7,25 млрд. долара, за да уреди съдебни дела с твърдението, че хербицидът ѝ Roundup причинява рак, съобщи компанията в комюнике.

Очаква се провизиите ѝ и пасивите ѝ заради съдебните дела да нараснат от 7,8 млрд. евро до 11,8 млрд. евро, с разходи за приблизително 5 млрд. евро заради съдебни дела през 2026 г. Bayer очаква отрицателен свободен паричен поток за тази година.

Инфлацията във Великобритания се е забавила до 3% през януари, според новите данни на Националната статистическа служба. Икономисти, участвали в допитване на Ройтерс, прогнозираха, че индексът на потребителските цени ще спадне до 3% спрямо 3,4% през 12-те месеца до декември.

В сряда отчети публикуваха Glencore, BAE Systems, Orange и Euronext.

Последна актуализация: 20:42 | 18.02.26 г.
