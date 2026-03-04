SOFIX е най-губещ в ЦИЕ през февруари, но остава в топ пет по ръст на годишна база

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX не удържа оптимизма около членството на България в еврозоната, който обхвана борсата през януари. Бенчмаркът е най-губещият в региона на Централна и Източна Европа през февруари на месечна база, според изчисления на Investor.bg.

Индексът обаче остава в топ пет в региона по годишен ръст и повишение за първите два месеца на годината в сравнение с първите два месеца на 2025 г., показват данните.

SOFIX изтрива малко над 5% през февруари спрямо януари. Бенчмаркът приключи втория месец на годината на ниво от малко над 1300 пункта. Индексът продължава да спада, като вече е на ниво от малко над 1270 пункта.

От началото на годината до края на февруари SOFIX е на пето място по ръст в Централна и Източна Европа с ръст от малко под 13%. На годишна база (февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г.) бенчмаркът е четвърти с увеличение от над 44%.

Най-печеливши и най-губещи индекси през февруари

В края на февруари в сравнение с януари чешкият PX е на второ място по спад - с 4%, следван от BELEX в Сърбия с малко под 4%.

Същевременно словенският SBITOP подновява възходящото движение и за месеца е най-добре представящият се индекс в Централна и Източна Европа с ръст от близо 7%. Следват румънският BET с месечно увеличение от над 3% и MBI 10 от Северна Македония с близо 2%.

През февруари на годишна база BET отчита най-силен ръст в региона – над 60%, следван от SBITOP с над 45% и BUX в Унгария също с малко над 45%.

Най-губещите индекси в региона на годишна база са руският MOEX с 12,5% спад, BIRS в Босна и Херцеговина с над 8% и MBI 10 с почти 5%.

От началото на годината турският BIST 100 добавя близо 22% и е най-силно растящият индекс в региона. Следват SBITOP с повишение от почти 19% и BET с 15%. Унгарският BUX е четвърти с почти 14%.

Сръбският BELEX е най-губещ за периода с 3,5%, следван от OMX Riga в Латвия с малко под 3% и словашкия SAX с понижение от почти 1,5%.