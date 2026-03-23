Dow скача с 800 пункта след успокояващите твърдения на Тръмп за Иран*

Борсовата сесия на Wall Street започва с ръстове, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са провели „продуктивни“ разговори и че Вашингтон ще спре за пет дни ударите по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура. Това даде надежда на инвеститорите, че конфликтът в Близкия изток, който повиши цените на петрола и засили опасенията за глобална рецесия, може да е близо до края си, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се изстрелва с 829 пункта или 1,8%. Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 1,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1,6%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 8,01% до 103,2 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 7,42% до 90,94 долара за барел.

Преди коментарите на Тръмп фючърсите сочеха към нови загуби за фондовите пазари, които бяха под натиск от рязко поскъпващия петрол и несигурността около продължителността на конфликта с Иран. След думите му обаче фючърсите върху Dow за кратко скочиха с повече от 1000 пункта.

„С удоволствие съобщавам, че САЩ и Иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълно и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток“, написа американският държавен глава в публикация в социалната мрежа Truth Social.

„Въз основа на характера и тона на тези задълбочени, детайлни и конструктивни разговори, които ще продължат през седмицата, инструктирах военното министерство да отложи всички удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии“, добави той.

Войната в Иран навлезе в петата си седмица, а напрежението ескалира през уикенда след ултиматум от страна на Доналд Тръмп. Той заплаши с атака срещу ирански електроцентрали в рамките на 48 часа, ако Ормузкия проток - ключов маршрут за превоз на петрол и други енергийни продукти - не бъде отворен отново. В отговор Иран заяви, че ще атакува американска инфраструктура, ако САЩ изпълнят заплахата си.

„Фондовите пазари най-накрая намериха изход от драматичната несигурност, причинена от иранския конфликт“, коментира Джеф Килбърг, основател и главен изпълнителен директор на KKM Financial и мениджър на Essential 40 Stock ETF. „Ако това се окаже основа за мир в Близкия изток, акциите може да се върнат към историческите върхове“, добавя той.

Преди възстановяването в понеделник индексите Dow и Nasdaq бяха близо до територията на корекция - спад от 10% - като и двата бяха надолу с около 9,8% от рекордните си нива към петък.

„Пазарът отчаяно търси всякакви добри новини и това изглежда, поне на пръв поглед, като най-добрата новина, на която можем да се надяваме“, казва Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth Management.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,356%, а тази по 30-годишните - до 4,915%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,38% до 99,268 пункта.

Златото поевтинява с 3,38 на сто и се търгува на цена от 4420,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.