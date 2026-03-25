Европейските фондови борси затвориха с повишения

Строителните компании бяха начело на възстановяването

20:07 | 25.03.26 г.
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Индексите на основните европейски фондови борси приключиха сесията в сряда на положителна територия, след като САЩ потвърдиха усилията си за деескалация на конфликта с Иран, а Техеран заяви, че може да позволи преминаването на „невраждебни“ кораби през Ормузкия проток, съобщи CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 отбеляза ръст от почти 1,3%, като всички основни борси в региона записаха повишения.

Основният френски бенчмарк CAC 40 се покачи с 1,33%, британският FTSE 100 нарасна с 1,42%, а германският DAX добави 1,41 на сто.

Строителните компании бяха начело на възстановяването, като акциите на британския строителен предприемач Crest Nicholson поскъпнаха с 10,2%, след като компанията отчете подобрение в темпа на продажбите на свободния пазар за 10-седмичния период до 20 март.

Резултатите ѝ подобриха настроенията в целия сектор, като помогнаха на конкурента Bellway да се възстанови от някои от тежките си загуби по-рано през седмицата. Акциите на Bellway затвориха с понижение на цената от 17,5% във вторник, след като строителната компания предупреди за „волатилност“ на ипотечния пазар, причинена от инфлационния натиск върху разходите, но приключиха търговията в сряда с ръст от около 6%.

Междувременно инфлацията във Великобритания се задържа на ниво от 3% през февруари, според последните данни на Националната статистическа служба. Основната инфлация, която не включва енергоносителите, хранителните продукти, алкохола и тютюна, се е задържала на ниво от 3,2% през февруари, което представлява ускорение спрямо 3,1% през януари и е в съответствие с очакванията на икономистите.

Световните пазари са подкрепени от коментарите на американския президент Доналд Тръмп, който намекна, че преговорите за прекратяване на враждебните действия с Иран продължават. Техеран обаче продължава да отрича, че се водят каквито и да било преки преговори.

В изявление от Овалния кабинет във вторник Тръмп заяви, че САЩ и Иран „в момента водят преговори“, като добави, че е отстъпил от заплахите си да нанесе удари по иранската енергийна инфраструктура „въз основа на факта, че водим преговори“.

„Те разговарят с нас и говорят разумно“, каза Тръмп, когато беше помолен да обясни по-подробно промяната в позицията си.

По-късно във вторник The New York Times съобщи, че САЩ са изпратили на Иран 15-точков план за прекратяване на войната, позовавайки се на двама анонимни източници. Цената на златото се повиши, но тази на петрола спадна след новината.

Ирански военен говорител коментира по-рано в сряда, че САЩ по същество преговарят със себе си, според коментари пред Агенцията за новини на Ислямската република (IRNA), цитирани от Ройтерс.

Въпреки това мисията на Иран към ООН заяви в публикация в социалната мрежа X, че „невраждебни кораби, включително тези, принадлежащи на или свързани с други държави“, могат да „преминат безопасно“ през Ормузкия проток след координация с Техеран.

Последна актуализация: 20:16 | 25.03.26 г.
