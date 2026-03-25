Dow се повиши с 300 пункта заради надеждите за споразумение с Иран

Американските борсови индекси отбелязаха повишения в сряда, след като цените на петрола спаднаха, а трейдърите таят надежди, че САЩ и Иран ще постигнат споразумение за прекратяване на огъня, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с 305,43 пункта, или 0,66%, и затвори на ниво от 46 429,49 пункта. Широкият измерител S&P 500 нарасна с 0,54% до 6 591,90 пункта, а технологичният бенчмарк Nasdaq Composite отбеляза покачване от 0,77% до 21 929,83 пункта.

Позовавайки се на анонимни източници в Исламабад, агенция Associated Press съобщи, че Иран е получил предложение от САЩ с 15 точки за прекратяване на войната. Мирният план е бил предаден чрез Пакистан, съобщи New York Times, който първи писа по темата, цитирайки двама анонимни служители.

Държавните медии в Иран също съобщиха в сряда, че страната ще отхвърли предложението на САЩ за примирие, като вместо това ще представи план от 5 точки, който включва предоставяне на Техеран на контрол над Ормузкия проток.

Вследствие на тези новини цените на петрола бяха под натиск. Фючърсите на американския лек суров петрол West Texas Intermediate поевтиняха с 2,2% и затвориха на цена от 90,32 долара за барел. Цената на европейския сорт Брент също спадна с 2,17% до 102,22 долара.

Доходността по американските държавни облигации също се срина заедно с цените на петрола.

Двете страни изглеждат много далеч една от друга по отношение на постигането на споразумение. The Wall Street Journal съобщи, че САЩ разполагат 82-ра въздушно-десантна дивизия на армията в Близкия изток.

Тръмп заяви във вторник, че САЩ „в момента водят преговори“ с Иран. Той добави, че Техеран „говори разумно“ и намекна, че е готов да сключи мирно споразумение.

Войната с Иран създаде огромна волатилност на капиталовите пазари тази седмица. Във вторник Wall Street заличи част от повишенията от понеделник, когато и трите индекса отбелязаха ръст от над 1%, след като Тръмп написа в публикация в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ и Иран са провели „много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно прекратяване на враждебните действия в Близкия изток“. Иранските държавни медии обаче опровергаха съобщенията за тези преки преговори между двете страни.

„Въпреки че остават въпроси относно това кой в Иран може да ограничи военните действия, както и какво ще задоволи интересите на Израел, пазарът изглежда изразява мнение, че иска да отскочи нагоре оттук“, пишат от JPMorgan. „Освен това не е ясно дали Иран ще оттегли предишните си искания, включително гаранции за сигурност срещу бъдеща агресия и репарации/компенсации за загубите, понесени по време на този конфликт.“

Поскъпването на акциите в технологичния сектор подкрепи пазара като цяло в сряда, като акциите на Nvidia, AMD и Intel отбелязаха силен ръст на цените си.