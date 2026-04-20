Обемът на сключените сделки в световен мащаб се възстановява въпреки войната в Иран

Стойността на глобалните сливания и придобивания (M&A) се възстановява след резкия спад през седмиците след началото на войната в Иран на 28 февруари, като компаниите и инвеститорите започват да пренебрегват волатилността около конфликта, пише Ройтерс.

Стойността на обявените сделки в световен мащаб през втората седмица на март е спаднала до около 39 млрд. долара, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран разтърсиха пазарите. Това беше най-ниското седмично ниво от периода след обявяването на т.нар. „Ден на освобождението“, когато миналия април американският президент Доналд Тръмп обяви своите мащабни търговски мита, според данни на LSEG.

Оттогава обаче стойността на глобалните сделки се възстанови благодарение на серия от големи трансакции, включително предложената оферта на Pershing Square за 68 млрд. долара за Universal Music Group и сливането за 45 млрд. долара между McCormick & Co и хранителното подразделение на Unilever.

През четирите седмици след 15 март средната седмична стойност на глобалните сливания и придобивания е нараснала до около 117 млрд. долара, което надвишава отчетените приблизително 93 млрд. долара средно на седмица, наблюдавани през януари и февруари, показват данните.

„Доверието на изпълнителните директори леко е спаднало, но значимостта и логиката на тези корпоративни сделки остават“, заявява Гилермо Байгуал, глобален съръководител на отдела за сливания и придобивания в Citi.

„Геополитическата динамика може да добави известна краткосрочна несигурност, но в дългосрочен план още повече оправдава нуждата компаниите да увеличат мащаба си, да постигнат по-голяма разходна ефективност и да осигурят капацитет за финансиране на необходимите капиталови инвестиции, които ще бъдат почти неизбежни за бъдещ растеж“, добавя той.

Някои региони са били по-силно засегнати от сътресенията около конфликта. Сделките по сливания и придобивания с целева компания в Персийския залив възлизат на почти 15 млрд. долара от началото на 2026 г., което е спад от 65% спрямо същия период миналата година, въпреки че броят на обявените сделки е нараснал с 5%.

Според LSEG през февруари в региона са били обявени 70 сделки - месечен брой, надхвърлян само веднъж през последните пет години. През март, след началото на войната, са обявени едва 37 сделки, което е най-ниското месечно ниво от август 2025 г.

Въпреки това компании от региона на Залива са били активни като купувачи. Стойността на сделки, при които купувач е организация от Залива, достига 17,1 млрд. долара през шестте седмици след началото на войната в Иран. Това е с 244% повече спрямо шестте седмици преди конфликта, но с 21% по-малко спрямо същия период на 2025 г., показват данните на LSEG.

Въпреки че общият брой сделки в света е намалял, компаниите продължават да преследват големи и трансформиращи трансакции.

По-малките сделки са намалели като брой, вероятно повлияни от геополитическата ситуация и макроикономическата среда, коментира Нимеш Хироя, съръководител на M&A за Европа, Близкия изток и Африка в Goldman Sachs. Според него възстановяването се дължи основно на големи сделки, които са били подготвяни от дълго време.

„Големите сделки обикновено се разработват продължително време и не са пряка реакция на конфликта в Близкия изток“, посочва той.

Темпът на сделките на пазара на акции (ECM) също се е забавил след много активни две седмици веднага след началото на конфликта, когато в световен мащаб са били сключени сделки за близо 50 млрд. долара, показват данните на LSEG. Общият обем на глобалните ECM сделки достига 215 млрд. долара до 14 април, което е с 37% повече спрямо същия период миналата година.

Седмицата непосредствено след атаките е била най-активната досега през годината по отношение на набрания капитал, тъй като някои компании и техните акционери са се възползвали от инвеститорския интерес към акции, преди пазарите евентуално да се влошат и да затруднят набирането на капитал, казват трима консултанти по акции пред Ройтерс.

През четирите седмици след 15 март средната седмична стойност на глобалните ECM сделки е около 11 млрд. долара, което е спад спрямо регистрираните 13 млрд. долара през януари и 18 млрд. долара през февруари. Намалението се дължи частично на по-слабото издаване на нови книжа след началото на войната и на традиционно по-спокойния период, когато компаниите публикуват финансовите си резултати.

Пазарните условия все пак показват възможност за ново активизиране на сделките. Индексът на волатилността CBOE (VIX) - широко следен показател за тревожността сред инвеститорите - скочи след началото на конфликта в края на февруари, но през април се понижи под нивото от 20 пункта. Показателят, често наричан „индекса на страха на Wall Street”, се счита за знак за по-стабилни и по-малко напрегнати пазарни условия, когато е под това ниво, казват специалисти по сделки.

„Волатилността е повлияла на графика на някои сделки, но не е променила фундаментално стратегическите намерения, особено при големите и добре финансирани трансакции“, казва Филип Бек, ръководител на M&A за Европа, Близкия изток и Африка в UBS.

Дългосрочното въздействие обаче все още не е ясно. Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че световната икономика може да се окаже на ръба на рецесия, ако конфликтът се задълбочи.

„Ако навлезем в рецесионна среда, компаниите ще трябва да разглеждат повече сценарии, което може леко да забави някои сделки“, посочва Байгуал от Citi. „Но също така виждам как следващите три години могат да бъдат години на много силна активност, защото основните фактори, които движат сливанията и придобиванията от миналата година насам, остават.“