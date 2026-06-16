Как се намалява потреблението на ток с видеонаблюдение

Автоматизацията на Shelly Group се демократизира и човек може да контролира дома си сам. Този коментар направи Мирчо Мирев, ръководител „Интеграции“ в Shelly Group, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че в следващия етап от развитието си Shelly Group ще навлезе в системите за видеонаблюдение и ще разширява софтуерните си решения за интегратори на умни домове и сгради.

Според него технологичната интеграция се измества от експериментални и „парти трикове“ към практични решения, насочени към автоматизация, енергийна ефективност и професионални инсталации. Промяната се налага, защото потребителите търсят повече контрол и независимост върху устройствата и данните си.

„При разработката на нови продукти компанията следва две основни направления – решения за крайни потребители и решения за професионални системни интегратори. Интересът към автоматизацията на дома продължава да расте, но фокусът вече е върху реалната полза, а не върху демонстрационните функции“, обясни технологичният експерт. Той добави, че компанията развива и професионалната си продуктова линия около електрификацията, енергийните общности и решенията за фотоволтаични системи.

По думите му големите технологични компании невинаги успяват да превърнат мащаба и ресурсите си в успешно пазарно предимство, докато по-фокусираните организации могат да вземат решения по-бързо и да съкращават пътя от идеята до крайния продукт.

„Изкуственият интелект вече се използва във всички звена на Shelly, като основната му роля е да повишава производителността на инженерните екипи и партньорите на компанията. Успоредно с това дружеството инвестира в покриването на европейските изисквания за сигурност на свързаните устройства и разчита на висока степен на прозрачност към клиентите и IT общността“, каза още Мирев.

Той отбеляза, че решения на Shelly се използват и в дейта центрове. Компанията вече намира приложение в центрове за данни, като според технологичния експерт това се дължи на широката техническа документация, открития достъп до информация за продуктите и доверието, изградено сред инженерната общност. И добави, че европейските потребители все по-често избират решения на Shelly Group, тъй като данните и развойната дейност остават в Европа.

„Последните над 12 месеца правим сериозни инвестиции, за да се подравним с европейските директиви за сигурност на цифрови устройства. Мога да кажа, че сме напълно съвместими с тези директиви. Даже бих казал нещо по-силно – че изпреварваме другите ни конкуренти“, подчерта технологичният експерт.

Кои са пречките пред по-добрата енергийна ефективност? Какви решения в партньорство с фотоволтаични партньори ще осигурят данни за потреблението на домакинствата и сградите? По какъв начин иновациите създават конкуренция на пазара? Каква е ролята на киберсигурността в умните домове? Кои са предизвикателствата при разработката на IoT и Smart Home продукти?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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