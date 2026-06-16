Индексът Dow Jones премина границата от 52 000 пункта за първи път в историята

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигна рекордно високо ниво във вторник, тъй като инвеститорите пренасочиха капитали от производителите на чипове към циклични компании на фона на понижаващите се цени на петрола, предаде CNBC.

Бенчмаркът се повиши с 330,61 пункта или 0,64% и отбеляза нов исторически вътрешнодневен максимум. В същото време широкият пазарен показател S&P 500 спадна с 0,57%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1,15%.

Технологично ориентираният Nasdaq беше повлечен надолу от поевтиняването на акциите на редица производители на чипове. Цената на книжата на Advanced Micro Devices (AMD) се понижи с над 5%, а на Broadcom и Micron Technology - с по над 3%.

Книжата на Nvidia поевтиняха с над 1%.

Междувременно цените на петрола продължиха спада си от предходния ден. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 4,21% до 79,67 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 4,8% до 76,87 долара за барел.

На фона на поевтиняващия петрол акциите на Caterpillar поведоха ценовите ръстове при индустриалните компании, а JPMorgan Chase беше сред лидерите в банковия сектор. Инвеститорите залагат, че по-ниските енергийни цени ще стимулират ново ускоряване на икономическия растеж в САЩ. Акциите на Caterpillar поскъпнаха с над 2%, а тези на JPMorgan - с над 3%.

SpaceX също продължи да бъде сред най-силно представящите се компании, като цената на акциите ѝ скочи с 9%, добавяйки още към значителните печалби след излизането на компанията на борсата миналата седмица. В един момент по време на сесията пазарната капитализация на SpaceX дори надмина тази на Microsoft и Amazon.

Основните борсови индекси надградиха печелившата сесия от понеделник, последвала съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ и Иран са постигнали предварително споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф заяви, че двете страни са обявили край на военните си операции по всички фронтове, а официална церемония по подписването ще се състои този петък в Швейцария.

Тръмп също така заяви, че стратегическият Ормузки проток ще бъде отворен отново в петък, което доведе до спад на цените на петрола с близо 5% още в понеделник. По-късно, във вторник, той уточни, че преминаването през протока ще остане без такси и след първоначалния 60-дневен период на споразумението.

„Все още не сме излезли от опасната зона“, коментира Анди Голдбърг, главен инвестиционен стратег в Nomura Asset Management International.

„Ако цените на петрола внезапно спаднат бързо, общият показател за инфлацията също ще намалее. Но в същото време това ще остави повече пари в джобовете на потребителите точно когато те вече се чувстват уверени, а това може отново да засили инфлационния натиск“, добавя той. „Федералният резерв е изправен пред трудната задача да балансира тези фактори.“

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,437%, а тази по 30-годишните - до 4,941%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,06% до 99,567 пункта.

Златото поевтиня с 0,06 на сто до цена от 4354,4 долара за тройунция.