Nasdaq прекъсна 13-дневната си печеливша серия заради несигурността около примирието с Иран

Основните щатски индекси отбелязаха спад в понеделник, след като напрежението между САЩ и Иран ескалира през уикенда, предава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 отписа 0,24% и завърши деня на ниво от 7109,14 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite се понижи с 0,26% до ниво от 24 404,49 пункта, като прекъсна 13-дневната си печеливша серия, най-дългата му положителна поредица от 1992 г. насам.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average загуби 4,87 пункта до ниво от 49 442,56 пункта.

На обратния полюс, индексът на компаниите с малка пазарна капитализация Russell 2000 се повиши с 0,58% до 2792,96 пункта, като достигна нов рекорд при затварянето. Индексът записа и нов исторически връх в хода на сесията.

Трейдърите продължават да се затрудняват да отразят напълно най-лошия възможен сценарий относно войната предвид възстановяването на акциите от нива, близки до корекцията, до рекордни върхове.

„Войната с Иран вече е в задното стъкло на пазара“, казва Дейвид Вагнер, ръководител на отдела за акции и портфолио мениджър в компанията Aptus Capital Advisors.

Акциите на софтуерните компании отбелязаха ръст, а iShares Expanded Tech-Software Sector ETF прибави над 1%.

В неделя президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са стреляли и са превзели товарен кораб, плаващ под флага на Иран, в Оманския залив. Това се случва, след като Иран отказа да се включи в нов кръг мирни преговори в Пакистан, планирани от САЩ.

Президентът на САЩ заплаши също да взриви всички електроцентрали и мостове в Иран, ако страната не приеме споразумение със САЩ. Примирието между двете страни ще изтече тази седмица.

Цените на суровия петрол се повишиха след тези развития. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент с доставка за юни напреднаха с над 5% до ниво от 95,48 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с близо 7% и завършиха деня на равнище от 89,61 долара за барел.

Wall Street записа печеливша седмица, като S&P 500 и Nasdaq достигнаха исторически върхове след примирието между Израел и Ливан. Същевременно Иран обяви, че Ормузкият проток е бил отворен отново, но в събота движението на корабите по ключовия маршрут за корабоплаване отново беше ограничено. Държавните медии съобщиха, че САЩ не са изпълнили задълженията си.

Тръмп повтори, че американската блокада на протока ще остане в сила, докато Иран не приеме американските искания въпреки иранските заявления.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа е на ниво от съответно 4,254% и 4,881%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се понижи леко до 98,055 пункта. Еврото поевтиня до 1,179 долара, а паундът леко поскъпна до 1,353 долара. Спрямо йената щатските пари отбелязаха спад до 158,76 йени за долар.

Американските фючърси върху златото с доставка за юни поевтиняха с 0,8% до 4839,10 долара за тройунция.