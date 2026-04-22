Европейските акции затвориха с понижения в сряда на фона на решението на американския президент Доналд Тръмп да удължи прекратяването на огъня с Иран, икономическите новини и вълната от корпоративни финансови отчети.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 отчете спад от 0,35% до 613,88 пункта. Икономическите сектори в състава на бенчмарка и основните регионални борси се търгуваха на отрицателна територия.

Заради войната в Близкия изток германските власти намалиха наполовина прогнозите си за икономически растеж за 2026 г. Според новата прогноза икономиката ще нарасне с 0,5% тази година. За 2027 г. прогнозата за растежа на брутния вътрешен продукт е намалена от 1,3% на 0,9%.

Германското министерство на икономиката казва също така, че страната отчита покачване на разходите за домакинствата и бизнеса. На този фон властите прогнозират, че инфлацията ще достигне 2,7% през тази година и 2,8% през следващата година.

Тръмп заяви, че прекратяването на огъня, което по-рано беше заявил, че ще приключи в сряда, ще продължи, докато представителите на Иран не представят „единно предложение“ за прекратяване на войната.

Президентът на САЩ направи това съобщение, след като стана ясно, че очакваното пътуване на вицепрезидента Джей Ди Ванс до Пакистан за втори кръг мирни преговори с ирански представители се отлага.

Иранската държавна информационна агенция Tasnim също съобщи, че преговарящи от Техеран са информирали американските си колеги чрез посредник в Пакистан, че няма да се явят на по-нататъшни преговори.

По-късно ирански дипломат коментира пред агенция AP, че Техеран няма да „преговаря под заплаха“. Той казва, че САЩ трябва да прекратят блокадата си на Ормузкия проток като предпоставка за по-нататъшни преговори.

Същият дипломат обвинява САЩ, че използват прекратяването на огъня, за да натрупат повече сили за евентуално възобновяване на военните действия срещу ислямската република.

Тръмп посочва, че вдигането на блокадата би означавало, че „никога не може да има сделка с Иран, освен ако не взривим останалата част от страната им, включително техните лидери“.

Същевременно официални данни от Великобритания показват, че инфлацията в страната се ускорява до 3,3% през март спрямо 3% през февруари. Основният фактор за ръста са цените на горивата.

Сурен Тиру, главен икономист в Института на сертифицираните счетоводители в Англия и Уелс, коментира в бележка след публикуването на данните, че удълженият срок за прекратяване на огъня между САЩ и Иран „няма да предотврати болезнен период на ускоряваща се инфлация с рязко покачващи се разходи за енергия и храни“. Според него инфлацията на Острова ще се ускори над 4% през есента.

Що се отнася до представянето на отделните акции, книжата на нидерландския производител на оборудване за производство на чипове ASMI поскъпнаха с над 7% след публикуването на финансовия отчет на дружеството за първото тримесечие. Тримесечните приходи на компанията достигат 862,5 млн. евро, което е на горната граница на прогнозите на ръководството ѝ и над очакванията на анализаторите.

Акциите на гиганта в областта на набирането на персонал Randstad поскъпват с 3,7% също след публикуването на отчета на компанията. Приходите нарастват с 0,4% на годишна база и достигат 5,51 млрд. евро през първото тримесечие, като надминават консенсусната оценка на анализаторите.