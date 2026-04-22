Германия намалява наполовина прогнозата си за икономическия растеж през 2026 г.

Германското правителство намали наполовина прогнозата си за икономическия растеж за 2026 г., след като войната на САЩ и Израел в Иран доведе до рязко поскъпване на енергоносителите за индустрията и домакинствата, предава Bloomberg.

Очаква се икономиката на страната да нарасне с 0,5% тази година, съобщава в сряда Министерството на икономиката. За сравнение, прогнозата от януари беше за ръст от 1%. Министерството също така понижава очакванията си за следващата година до 0,9% от преходните 1,3%.

„Икономическото възстановяване, очаквано през тази година, отново се задържа от външни геополитически шокове“, посочва министърът на икономиката Катарина Райхе в изявление. „Войната в Иран повишава цените на енергоносителите и суровините. Това натоварва домакинствата и увеличава разходите“, добавя тя.

Влошаващата се среда ще засили натиска върху канцлера Фридрих Мерц и неговата коалиция. Консервативният лидер постави като основна цел на правителството си възстановяването на най-голямата икономика в Европа, но среща трудности с усилията си да реформира социалната система, която поглъща все по-голям дял от ресурсите на страната.

Мерц и финансовият му министър Ларс Клингбайл от лявоцентристката Социалдемократическа партия преговарят за дълбоки съкращения на социалните плащания към германските избиратели, за да се опитат да запълнят бюджетния дефицит от 140 млрд. евро до 2029 г. Тъй като и двете партии се движат близо до рекордно ниски нива на одобрение в социологическите проучвания, а крайнодясната „Алтернатива за Германия“ привлича подкрепа от разочаровани работници, нито канцлерът, нито финансовият министър имат голямо пространство за компромис.

Дилемата им вероятно ще се изостри още повече, тъй като по-бавният от очакваното икономически растеж намалява данъчните приходи и увеличава разходите за подкрепа на безработните, чийто брой постепенно нараства през последните четири години.

Германската икономика вече беше под натиск от търговската офанзива на САЩ чрез митата на президента Доналд Тръмп и от нарастващата конкурентоспособност на китайските компании в ключови експортни индустрии като високотехнологичното машиностроене и автомобилостроенето.

Рисковете пред инфлацията също се увеличават, което повишава вероятността Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши лихвените проценти по-късно тази година. Министерството прогнозира, че потребителските цени ще нараснат с 2,7% тази година и с 2,8% през 2027 г.

Мерц се опитва да отговори на тези предизвикателства с инвестиционен план на стойност 500 млрд. евро за модернизация на германската инфраструктура и чрез премахване на ограниченията върху държавното заемане за разходи за отбрана. Той обаче среща трудности при прокарването на инфраструктурните инвестиции през сложната германска бюрокрация, а икономическата активност е притисната и от неблагоприятната глобална среда.

Международният валутен фонд (МВФ) миналата седмица понижи прогнозите си за глобалния икономически растеж и предупреди, че войната в Иран може да тласне световната икономика към рецесия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп тази седмица обяви безсрочно удължаване на временното примирие с Иран, но мирните преговори са блокирани от напрежение около стратегически важния Ормузки проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол.

В сряда Германската централна банка съобщи, че икономиката на страната е нараснала с умерен темп през първото тримесечие на годината благодарение на стабилното производство в индустрията и сектора на услугите. Въпреки това, по-високите цени на енергоносителите и несигурността около войната в Иран вероятно ще натежат върху текущото тримесечие.

Въпреки че войната вече е ударила потребителското доверие в края на първото тримесечие, цялостното представяне на икономиката е останало до голяма степен незасегнато заради силните бизнес услуги, увеличените индустриални продажби и стабилния износ, посочва се в месечния доклад на Бундесбанк.

Предизвикателствата се засилват, добавят от банката. „Гледайки към второто тримесечие, в най-добрия случай се очаква само леко разширяване“, казва се в доклада.

„Все по-положителните импулси от по-експанзивната фискална политика се очаква да започнат да дават ефект“, посочва още централната банка. „От друга страна, ефектите от войната в Близкия изток ще натежат по-широко и осезаемо върху германската икономика", според институцията.