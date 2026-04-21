Оптимизмът на германските инвеститори спада до най-ниското си ниво от над три години

Оптимизмът на германските инвеститори спадна до най-ниското си ниво от повече от три години, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран подкопава възстановяването на най-голямата икономика в Европа, предава Bloomberg.

Индексът на очакванията на института ZEW се понижава до -17,2 пункта през април спрямо отчетените -0,5 пункта през март. Резултатът е осезаемо по-лош в сравнение с прогнозите на икономистите в проучване на Bloomberg, който очакваха средно -5,8 пункта.

Показателят за текущите икономически условия също се понижава.

„Икономическите последици от войната в Иран за германската икономика далеч надхвърлят увеличението на цените“, посочи председателят на ZEW Ахим Вамбах в изявление. „Бизнесът се тревожи от дългосрочен недостиг на енергийни доставки, което обезкуражава инвестициите и отслабва ефекта от правителствените стимули“, добави той.

Германия, както и останалата част от континента, наблюдава рязко ускорение на инфлацията и влошаване на икономическите настроения заради скока в цените на енергоносителите, причинен от напрежението в Близкия изток. Пълният ефект на конфликта обаче все още не е ясен. Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да запази лихвените проценти без промяна на заседанието си на 30 април, докато оценява икономическите щети.

Водещите изследователски институти в Германия смятат, че икономиката ще расте с по-малко от половината от темпа, прогнозиран само преди няколко месеца, като публичните инвестиции в инфраструктура и отбрана ще осигурят поне известно облекчение. Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличи едва с 0,2% през 2025 г. след две години на икономически спад.

Правителството на страната все още обмисля своя отговор на енергийната криза. След като обяви помощ от 1,6 млрд. евро за намаляване на цените на горивата, включително временно понижение на данъка върху бензина, канцлерът Фридрих Мерц заяви в неделя, че неговата коалиция ще приложи допълнителни мерки, ако ситуацията се влоши.