Акция на седмицата: „Дронамикс Кепитъл“ АД

„Дронамикс Кепитъл“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акциите на дружеството поскъпват с близо 2% през седмицата, след като свързаната карго дрон компания „Дронамикс“ обяви тази седмица, че е привлякла стратегически инвеститор – японската компания за геопространствени технологии Asia Air Survey.

Двете компании ще работят за внедряване на технологията за дронове на „Дронамикс“ във въздушно проучване, предотвратяване на бедствия и гражданска защита в Япония и чужбина, съобщават от „Дронамикс“.

Карго дрон компанията през миналата година договори стратегическо партньорство с производителя на двигатели, мотоциклети и моторни машини Kawasaki Motors. Kawasaki ще разработва авиационни двигатели, които ще бъдат интегрирани в дрона „Черен лебед“ на „Дронамикс“.

Dronamics е основана през 2014 г. Компанията трябваше да е започнала комерсиални полети в Гърция – от континента до някои острови, но въпреки споразумението с местните пощи, летищният оператор на съоръжението, откъдето е трябвало да излитат дроновете, е поставил неочаквани изисквания към базата на дружеството.

Затрудненията при изграждането на базата в Гърция промениха плановете на компанията, които сега предвиждат търговските полети да започнат тази година по маршрута София – Русе, с перспектива да се разширят до Букурещ в Румъния и с вътрешни полети в границите на Румъния.

Освен товарни полети, „Дронамикс“ разработва и военна версия на платформата за концепцията "стена от дронове" на границите на ЕС. През февруари 2026 г. компанията обяви партньорство с германската група HENSOLDT за оборудване на дроновете с усъвършенствани радари, способни да засекат дрон Shahed от 50 км разстояние.

До ноември 2025 г. от „Дронамикс“ са извършили над 500 тестови полета, построили са 4 дрона и оперират от 42 локации в 14 европейски държави. Компанията е набрала около 93 млн. долара финансиране, включително инвестиция от Европейския съвет по иновациите от до 30 млн. евро.

Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ отчитат малко под 60% ръст в последната година, а пазарната капитализация на дружеството достига близо 6,9 млн. евро, според данните на Българската фондова борса (БФБ).

Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ ще бъдат заменени с акции на „Дронамикс“ при евентуално бъдещо листване на основната компания.