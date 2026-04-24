Индексът S&P 500 се покачва, акциите на Intel рязко поскъпват*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се покачва в петък, след като инвеститорите получиха обнадеждаващ сигнал, че скоро може да се проведат мирни преговори между САЩ и Иран в Пакистан, предава CNBC.

Бенчмаркът нараства с 0,2%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite добавя 0,7%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average обаче спада с 0,3%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,48% до 105,57 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI поевтиняват с 0,44% до 95,43 долара за барел.

MS Now съобщи, позовавайки се на представител на пакистанското правителство, че иранският външен министър Абас Арагчи ще пристигне в Исламабад в петък вечер и че е вероятно да се проведат преговори между САЩ и Иран.

Това се случва, след като американският президент Доналд Тръмп обяви в четвъртък, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат прекратяването на огъня с три седмици. Съобщението последва среща в Белия дом с висши американски представители, каза Тръмп.

„Срещата премина много добре“, написа президентът в социалната мрежа Truth Social. „САЩ ще работят с Ливан, за да помогнат да се защитава от „Хизбула“, добави той.

S&P 500 е подкрепен и от акциите на Intel, които поскъпват с 27%. Производителят на чипове отчете печалба за първото тримесечие, която надмина очакванията на Wall Street, и представи оптимистична прогноза за текущото тримесечие.

За трите основни индекса обаче седмицата се очертава разнопосочна. S&P 500 е напът да завърши без съществена промяна, докато Dow Jones се насочва към спад от около 0,6%. Nasdaq е нараснал с 0,6% тази седмица.

Камерън Доусън, главен инвестиционен директор в NewEdge Wealth, заяви, че очаква лидерството на пазара да остане концентрирано в малък брой сектори.

„Този пазар става все по-тесен и по-тесен. Някога се говореше само за това как се представят компаниите от „Великолепната седморка“, сега на практика се говори само за полупроводниците“, посочи тя.

„Истинският въпрос е как пазарът ще усвои този изключителен растеж и дали смята, че той може да продължи,“ каза още Доусън.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,335%, а тази по 30-годишните - до 4,928%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,09% до 98,684 пункта.

Златото поевтинява с 0,1 на сто и се търгува на цена от 4719,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.