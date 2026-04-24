Европейските борси изгубиха доверие в наближаващ край на войната в Иран

Водещите индекси на европейските фондови пазари се понижиха на фона на несигурността за провеждането на мирни преговори в Пакистан, пише Bloomberg. CNBC също отбелязва, че доверието на инвеситорите в Европа в наближаващия край на конфликта намалява.

Така паневропейският Stoxx 600 загуби 0,58% от стойността си и затвори седмицата на ниво от 610,65 пункта. Повечето сектори, част от индикатора, са на червена територия. Ной-големите губещи са компаниите от минната индустрия, чийто акции поевтиняха със средно 1,7%. На обратния полюс обаче е технологичният сектор, записал ръст от 1,4 на сто.

Геранският DAX се понижи минимално - с 0,11% до 24 128,98 пункта, докато френският САС 40 загуби 0,84 на сто и затвори търговията на ниво от 8157,82 пункта. Подкрена на DAX оказаха акциите на SAP, които поскъпнаха с 5% до 147,40 евро на фона на данните от финансовите отчети, показващи ръст на печалбата, благодарение на приходите от облачните услуги.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, достигна 10 379,08 пункта.

На петролните пазари настроенията относно провеждането на мирни преговори изглаждат по по-позитивни. Пазарите чакат в Исламабад да пристигнат главните преговарящи на САЩ - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и иранският външен министър Абас Арагчи.

При тези новини американският лек суров петрол (WTI) поевтинява с 2% до 94 долара за барел. Спадът при сорта "Брент" обаче е предпазлив - с 0,2% до 105 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1717 долара. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3513 долара за брой.

Цената на златото се повишава леко до 4740 долара за тройунция.