Оптимизмът се завърна на борсите в Европа въпреки напрежението в Близкия изток

Повечето основните европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват рисковете около евентуална нова ескалация на напрежението в Близкия изток, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,7 на сто до 609,72 пункта.

Германският индекс DAX записа ръст от 1,71% до 24 401,7 пункта.

Френският измерител CAC се повиши с 1,08% до 8062,31 пункта.

Британският показател FTSE отчете спад от 1,4 на сто до 10 219,11 пункта.

Глобалните пазари бяха разтърсени в понеделник, тъй като крехкото примирие между САЩ и Иран се доближи до нова ескалация, тъй като Обединените арабски емирства (ОАЕ) бяха атакувани от ирански дронове и ракети, а САЩ заявиха, че са потопили ирански плавателни съдове в Ормузкия проток.

В интервю за Fox News по-късно в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че ще бъде „изтрит от лицето на земята“, ако атакува американски кораби, които защитават търговски кораби, преминаващи през пролива.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 5 май.

В публикация в Truth Social Тръмп също така заяви, че южнокорейски товарен кораб е бил подложен на обстрел от Иран в протока. „Може би е време Южна Корея да дойде и да се присъедини към мисията!“, написа Тръмп.

При корпоративните данни акциите на Vodafone поевтиняха с 2,2%, след като компанията обяви, че ще поеме пълен контрол върху съвместното си предприятие VodafoneThree. Фирмата се споразумя да изкупи дела на хонконгския конгломерат CK Hutchinson. Сделката, на стойност 5,81 млрд. долара, ще позволи на Vodafone да стане едноличен собственик на най-големия мобилен оператор във Великобритания.

Акциите на UniCredit междувременно поскъпнаха с 5,9%, след като италианският кредитор публикува резултатите си за първото тримесечие, отчитайки 21-вото си тримесечие на растеж и най-добрия подобен период в историята.

Инфлацията в Швейцария също попадна във фокуса на пазарите. Ценовият ръст се ускори за втори пореден месец през април, достигайки най-високото си равнище от над година, показаха данни на Федералната статистическа служба на страната.

Потребителските цени са се увеличили в Швейцария с 0,6 на сто на годишна база през април след ръст от 0,3% през март. Така инфлацията достига най-високото си равнище от декември 2024 г.